Bombazo: Aquest invent de Lidl et deixa les dents blanques com la neu i arrasa

Lidl ha aconseguit que un producte del seu catàleg es converteixi en un dels més venuts de la seva pàgina web. El seu èxit es deu a la combinació de tecnologia avançada, facilitat d'ús i un preu assequible. Encara que moltes persones no el consideren un imprescindible, aquells que l'han provat ja no poden prescindir-ne.

Un complement essencial per a una neteja profunda

Aquest dispositiu utilitza un raig d'aigua a pressió per eliminar restes de menjar i placa dental. La seva eficàcia el fa ideal per a aquells que busquen una higiene més completa. A més, és especialment útil per a persones amb ortodòncia o dents postissos, ja que facilita la neteja en zones de difícil accés.

L'aparell compta amb tres nivells d'intensitat ajustables, començant pel mode 'Normal', perfecte per a la neteja diària, eliminant la placa de manera efectiva. El mode "Jet" està dissenyat per eliminar les restes més persistents, assegurant una neteja en profunditat. Finalment, el mode "Soft" proporciona un suau massatge a les genives, estimulant la circulació i enfortint el teixit gingival.

Un altre dels seus punts forts és el seu disseny pràctic. El seu dipòsit d'aigua de 200 ml es troba integrat al mànec, permetent un ús còmode i sense interrupcions. A més, l'irrigador inclou dues boquilles amb anells de colors, ideals per compartir-lo de manera higiènica amb un altre usuari.

Un bàsic per a la rutina diària

L'irrigador bucal de Lidl no només destaca per la seva eficàcia, sinó també per la seva comoditat d'ús. El seu disseny ergonòmic facilita el seu maneig i la seva estructura compacta permet col·locar-lo a qualsevol bany sense ocupar massa espai. A més, el dispositiu és apte per a muntatge a la paret i inclou el material necessari per fixar-lo, optimitzant encara més l'espai disponible.

Un altre aspecte a destacar és la seva resistència a l'aigua, amb certificació IPX-7, que el protegeix davant esquitxades i possibles danys. La seva bateria recarregable mitjançant cable USB d'un metre de longitud fa que sigui fàcil de carregar a qualsevol lloc. Gràcies a aquesta autonomia, es converteix en un accessori perfecte tant per a la llar com per portar de viatge.

Quant a la seva relació qualitat-preu, Lidl ha aconseguit llançar al mercat un producte molt competitiu. Per només 19,99 euros, aquest irrigador bucal ofereix prestacions similars a les de models molt més costosos. La seva excel·lent relació qualitat-preu l'ha convertit en un èxit de vendes dins de la cadena alemanya.

La cura dental és fonamental per a la salut general, i Lidl ho posa més fàcil amb aquest irrigador bucal assequible i eficient. El seu disseny pràctic, les seves múltiples funcions i el seu preu accessible el converteixen en una opció ideal. Perfecta per a qualsevol persona que vulgui millorar la seva rutina d'higiene bucal.

