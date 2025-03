Hi ha una manera més barata de comprar a Costco i no agradarà gens a l'empresa

Costco és conegut pels seus preus competitius i el seu sistema de membresia. No obstant això, un nou fenomen podria canviar la manera en què les persones compren allà. Un vídeo viral a les xarxes socials ha mostrat una nova iniciativa que ha sorprès a molts: una furgoneta anomenada Cos2Go, que ofereix productes de Costco sense necessitat d'una membresia. Aquesta forma alternativa de comprar podria resultar molt atractiva per als consumidors, però és probable que no li agradi gens a Costco.

Comprar de Costco, fora de Costco

La idea és simple. Un home va personalitzar el seu vehicle per oferir productes de Costco directament als consumidors, sense necessitat que aquests siguin membres. Al vídeo viral, mostra com realitza comandes a Costco els dijous i després distribueix els productes els caps de setmana.

Aquest model de negoci es basa en la revenda. Els productes que normalment només estan disponibles per a membres es venen a aquells que no estan disposats a pagar la membresia anual de Costco.

Per a molts consumidors, aquest sistema és una opció molt més assequible. Costco cobra una tarifa anual perquè els usuaris puguin accedir als seus descomptes i productes exclusius. No obstant això, no totes les persones estan disposades a pagar per la membresia, especialment si no planegen comprar grans quantitats de productes. És aquí on Cos2Go es converteix en una alternativa atractiva.

Costco s'enfronta a quelcom ja conegut

La revenda de productes no és res nou. S'ha vist com algunes persones es dediquen a comprar productes a preus baixos i després els venen a preus més alts. Aquest model ha estat popularitzat per l'escassetat de productes d'edició limitada i per marques que limiten la quantitat d'articles disponibles. Marques com Nike i Adidas han vist com els seus productes, especialment les edicions limitades, són revenduts a preus molt més alts en plataformes secundàries com StockX i GOAT.

El que diferencia Cos2Go d'altres revendors és que ofereix productes de Costco, que normalment requereix una membresia per accedir als seus productes. En fer-ho, està desafiant el sistema de membresia que ha estat la base del negoci de Costco durant anys. Aquest model podria fer que molts compradors es preguntin si realment necessiten una membresia si poden obtenir els mateixos productes a través d'un revendor.

Costco, en entredit

Els comentaris a les xarxes socials mostren que molts usuaris aplaudeixen la idea. Els encanta la possibilitat d'obtenir els productes populars de Costco sense haver de pagar la membresia. Aquest tipus d'iniciatives també obre una porta a un nou tipus de consum, on els productes exclusius ja no estan tan restringits.

Per a Costco, aquest tipus de revenda podria ser una amenaça al seu model de negoci. La botiga ha basat el seu èxit en la idea que les persones es registrin com a membres per accedir a preus baixos i productes exclusius. No obstant això, amb iniciatives com Cos2Go, aquesta exclusivitat podria veure's compromesa.

A més, aquesta forma de revenda té el potencial de canviar les regles del joc en termes de competència. Si més persones opten per comprar a revendors en lloc d'adquirir una membresia, Costco podria perdre una part de la seva base de clients. I, en un mercat tan competitiu, perdre clients podria ser un cop dur per a la botiga.