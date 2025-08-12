Dijous arriba a Lidl el producte estrella que et salvarà la vida els dies d’estiu
Aquest dijous, Lidl posa a la venda una cosa que podria convertir-se fàcilment en el teu millor aliat en molts moments
Lidl torna a sorprendre amb alguna cosa que encaixa en qualsevol bossa o motxilla i que gairebé no ocupa espai. És d’aquells articles que no criden l’atenció fins que et treuen d’un compromís real. El seu disseny compacte i funcional el converteix en un aliat per a jornades llargues o imprevistos.
Aquest dijous a Lidl apareix un article pensat per a qui valora la practicitat per damunt de tot. S’adapta a rutines intenses i no entén de límits pel que fa a on o quan utilitzar-lo. La seva presència passa desapercebuda, però la seva utilitat és difícil d’oblidar.
Qualitat portàtil per a qui depèn del seu mòbil
Aquest accessori portàtil canviarà la manera com gestiones l’energia dels teus dispositius. La bateria externa de Lidl presenta 10 000 mAh i resulta perfecta per utilitzar fora de casa. Combina dues sortides USB-A i una USB-C, a més d’incloure un cable curt i pràctic.
Compta amb càrrega ràpida gràcies a Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0, cosa que agilitza el procés de càrrega. Té protecció contra sobreescalfament, curtcircuits i ofereix un indicador LED que simplifica saber quanta energia queda. Resulta ideal per a sessions fora de casa, desplaçaments o dies en què l’estalvi de temps importa.
Amb una entrada i sortides ben pensades pel que fa a voltatge i amperatge, s’ocupa de dispositius compatibles de manera eficient. Pots carregar dos dispositius alhora amb una potència total de fins a 15 W. Portar-lo és senzill i procurar estar sempre connectat ja no serà un problema.
El preu d’aquesta solució és especialment atractiu: estarà disponible a Lidl per 9,99 euros. Aquest preu el converteix en una opció difícil d’ignorar davant d’altres bateries del mercat. A més, arriba en diversos colors, cosa que ajuda a personalitzar l’elecció segons l’estil de cadascú.
Energia fiable amb disseny pensat per al dia a dia
La bateria de Lidl permet que ambdós ports carreguin al màxim rendiment sense complicacions. Gràcies a tecnologies com PD i Quick Charge pots recuperar càrrega en poc temps, especialment si el teu dispositiu és compatible. Una càrrega completa de la bateria externa triga unes 6,5 hores, un temps raonable per al que ofereix.
El LED serveix de guia visual per saber quanta energia et queda, i els sistemes de protecció garanteixen tranquil·litat. El dispositiu està preparat per suportar diferents escenaris sense que t’hagis de preocupar per sobrecàrregues o temperatures altes. Fins i tot ve amb un cable USB-A a USB-C d’uns 15 cm, just el necessari per tenir sempre a mà el cable que cal.
S’ofereix en colors blau, blanc, negre i rosa, permetent triar sense renunciar al disseny. El format compacte i el seu pes contingut fan que portar-la sigui còmode fins i tot en bosses petites o butxaques grans. És clar que Lidl ha pensat en una solució pràctica i completa per a qui necessita energia en moviment
En definitiva, la bateria externa de Lidl a 9,99 euros és una opció sensata per a qui vol oblidar-se de quedar-se sense energia. Combina bona capacitat, càrrega ràpida, protecció i disseny en un paquet compacte i assequible. Tenir una aliada així al mòbil garanteix que sempre estiguis a punt quan ho necessitis
Preus i ofertes actualitzats el dia 11/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: