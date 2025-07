Ha arribat a Mercadona el perfum de què tothom parla: 'Correu que volaran'

Amb l'estiu a tocar, Mercadona torna a sorprendre amb una novetat que ha generat una autèntica allau a les xarxes. No és un refresc, ni un gelat, sinó una colònia que fa una olor sorprenentment semblant a un producte de moda. El boca-orella ha estat immediat i molts ja adverteixen: “Correu que volaran”.

Aquest nou perfum, anomenat “Flor de Mayo Ice Cream”, ha causat sensació entre els clients. La primera reacció va ser d'incredulitat, en pensar que podia tractar-se d'un producte comestible. Però ràpidament es va descobrir que es tracta d'una autèntica colònia d'estiu, inspirada en notes de festuc i vainilla.

La colònia de Mercadona que desperta passions

A TikTok, una usuària va explicar que va anar directament al Mercadona a la recerca de l'aerosol de festuc i es va trobar amb aquesta colònia. La seva sorpresa va ser majúscula en comprovar que la seva aroma era “exactament igual que la bruma de festuc”. A més, va afegir que la va compartir amb la mare i la germana, que també van confirmar que l'olor era idèntica.

Tanmateix, el perfum de Mercadona no ha estat exempt de crítiques. Diversos usuaris han assenyalat que en realitat el perfum recorda més al gelat de vainilla amb nata i notes dolces de rebosteria. Comentaris com “No és veritat que sigui de festuc, fa olor de vainilla i nata” han circulat àmpliament.

També s'ha esmentat que dura poc temps a la pell, tot i que la seva aroma ha estat qualificada per molts com a “cremosa” i “reconfortant”. I, encara que alguns no aprecien el festuc, coincideixen que és una fragància molt agradable.

Per què ha causat tant de rebombori?

Primer, perquè trenca amb el que és habitual a Mercadona: no és un producte alimentari, sinó una colònia amb essència gurmet. Segon, perquè la seva aroma és tan peculiar que ha disparat la curiositat. I tercer, perquè el seu preu és assequible i accessible per a qualsevol públic.

Els clients que ja han provat el producte adverteixen que s'està esgotant ràpidament. La frase “Correu que volaran” no és gratuïta, ja que molts temen que desaparegui aviat dels prestatges. I atès que ja existeixen comparacions amb altres productes de perfum similars, la curiositat està pels núvols.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis