Aquest gelat de Mercadona el recomanen els experts i és exquisit: 'Gaudeix-lo'

Amb l'arribada de l'estiu, els gelats tornen a omplir els congeladors i les temptacions augmenten. Moltes persones es pregunten si és possible gaudir d'aquests productes sense trencar els hàbits saludables. La resposta, segons un conegut expert en nutrició, no és tan restrictiva com alguns creuen.

El dietista Fran Susín ha analitzat diversos gelats disponibles als supermercats Mercadona. A través del seu compte a les xarxes socials, ha compartit les seves impressions sobre alguns dels més populars. I ho ha fet amb una perspectiva realista, sense demonitzar ni idealitzar els productes.

Un enfocament realista i lluny de la por

En el seu vídeo, Susín recorda que el gelat és un aliment calòric, però no per això prohibit. L'important, assegura, és tenir en compte el context i la freqüència de consum. “Si ens movem una mica, ho cremem”, assenyala amb naturalitat.

El nutricionista analitza quatre gelats de la gamma Hacendado: el polo de gel de gust de llimona, el polo de gust de taronja, el de maduixa i el de mango. Sobre el primer, destaca que tot just té unes 50 calories per unitat, i que és una opció vàlida per refrescar-se sense aportar gairebé sucres. El qualifica com un gelat que no compromet cap dieta equilibrada.

El segon conté una mica més de calories, però tampoc suposa un excés. Amb unes 70 calories per unitat, està dins d'un marge raonable si es consumeix amb moderació. A més, valora que el seu gust tradicional és ideal per a qui busca quelcom més gustós sense passar-se.

L'equilibri com a clau per gaudir

Fran Susín insisteix que el veritable problema no és menjar un gelat de tant en tant. El risc apareix quan es converteix en un hàbit diari i descontrolat. Per això, recomana incloure'l com a part d'una alimentació variada, sempre que la resta del dia es mantingui equilibrada.

En el cas dels "calipos" de Mercadona, reconeix que aporten unes 110 calories, però també destaca el seu format reduït. Aquests 4 escollits permeten gaudir del gust clàssic sense caure en els excessos d'altres productes més grans. En la seva opinió, és una manera intel·ligent de donar-se un gust sense remordiments.

Més enllà de les xifres, Susín llança un missatge molt positiu: no cal tenir por de gaudir d'un gelat si sabem com integrar-lo en la nostra rutina.

