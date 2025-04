Adeu airfryer: Lidl té l'electrodomèstic que li dona mil voltes a un preu de riure

Lidl ha llançat una opció econòmica i funcional per a aquells que busquen una manera fàcil de cuinar sense necessitat d'oli. Aquesta solució està dissenyada per oferir comoditat a la cuina, permetent preparar els teus aliments de manera saludable. Adquireix una major importància ara que s'acosta el bon temps, ja te n'adonaràs.

Control total per cuinar els aliments

La planxa de Lidl està equipada amb un termòstat i un ajust continu de temperatura que permet tenir un control total sobre la cocció. La graella, fabricada en acer inoxidable, és desmuntable i ajustable en alçada, ideal per cuinar diversos tipus d'aliments. A més, inclou nanses de plàstic per a un maneig fàcil i un element calefactor desmuntable que facilita la neteja.

La safata de degoteig desmuntable recull l'excés de greix, cosa que et permet cuinar de manera més saludable. Amb una potència de 2000 W, la planxa s'escalfa ràpidament, oferint un rendiment eficient. La seva superfície de cocció d'aproximadament 41 x 24 cm és perfecta per cuinar una gran quantitat d'aliments, convertint-la en una excel·lent opció per a famílies o reunions.

La planxa de Lidl està fabricada amb materials resistents, cosa que garanteix una llarga durabilitat. La seva graella d'acer inoxidable és fàcil de mantenir, i la seva estructura robusta assegura una cocció uniforme. A més, la seva safata de degoteig desmuntable recull l'excés de greix, ajudant que els teus plats siguin més saludables.

Amb una potència de 2000 W, la planxa de Lidl s'escalfa ràpidament, permetent preparar el menjar de manera eficient. Aquesta potència també assegura que els aliments es cuinin a la perfecció, sense necessitat de passar molt de temps a la cuina. A més, el disseny de la planxa inclou nanses de plàstic que faciliten el seu maneig i la fan segura d'utilitzar en tot moment.

Pràctica i versàtil per al dia a dia

El disseny compacte i funcional d'aquesta planxa de Lidl la converteix en una eina útil per a l'ús diari. La seva capacitat per adaptar-se a diferents tipus d'aliments, com carns i verdures, la fa ideal per preparar una gran varietat de plats de manera ràpida i senzilla. A més, la seva mida reduïda permet guardar-la fàcilment, cosa que la converteix en una excel·lent opció per a cuines amb poc espai.

La facilitat de neteja és un altre dels punts forts d'aquesta planxa de Lidl. El seu disseny desmuntable i les seves peces aptes per al rentaplats la fan perfecta per a aquells que busquen una opció pràctica i sense complicacions. La possibilitat d'ajustar la temperatura i l'alçada de la graella augmenta la versatilitat de la planxa, permetent-te cuinar una gran varietat d'aliments.

Un dels avantatges de la planxa de Lidl és la seva capacitat per oferir menjars més saludables sense necessitat d'afegir oli o greix. Això no només redueix les calories dels plats, sinó que també facilita una cocció més neta, eliminant els residus de greix. És perfecta per a aquells que busquen una manera més saludable de cuinar sense complicar-se amb utensilis més complexos.

La planxa de Lidl també és desmuntable, cosa que la converteix en una opció còmoda per a aquells que no disposen de molt espai a la cuina. Pots guardar-la fàcilment després del seu ús, sense que ocupi massa lloc. El seu disseny pràctic i fàcil de manejar la fa ideal per a aquells que valoren l'eficiència i l'ordre a la seva cuina, sense comprometre la qualitat ni la funcionalitat.

