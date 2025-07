Demà arriba a Lidl una peça de roba ideal per al juliol: més barata que a Primark

L'estiu ja és aquí i, amb ell, la recerca de peces còmodes, fresques i amb estil. Moltes persones recorren botigues buscant opcions que s'adaptin a les altes temperatures. I sobretot, que no disparin el pressupost.

En aquest context, Lidl torna a fer de les seves. La cadena alemanya ha trobat la fórmula perfecta: peces virals, a preus imbatibles. El seu nou llançament promet revolucionar el lineal de moda.

La nova peça de Lidl que ho té tot és ideal per a l'estiu

A partir del 5 de juliol, Lidl posa a la venda una peça que ja ha causat sensació. Es tracta d'una peça per a dona, perfecta per a l'estiu. I sí, costa menys que moltes faldilles de Primark.

El preu de la faldilla creuada midi és de 7,99 euros, una xifra més que competitiva si es compara amb altres botigues del mateix segment. La relació qualitat-preu és, sens dubte, un dels seus grans atractius. Està disponible en diverses talles, de la 38 a la 48, un rang que permet que moltes dones trobin la seva sense problemes.

Un disseny fresc i materials molt còmodes

La faldilla té un disseny creuat amb nus lateral. La seva forma estilitza la figura i permet llibertat de moviment. A més, la seva llargada midi aporta un toc elegant i molt estiuenc.

Està feta d'un 95 % de viscosa (LENZING™ ECOVERO™) i un 5 % d'elastà. Això garanteix comoditat, transpirabilitat i un teixit suau al contacte amb la pell. Ideal per suportar la calor sense perdre l'estil.

Un altre punt clau és la seva versatilitat. La pots combinar amb sandàlies, esportives o fins i tot espardenyes. El mateix amb la part superior: samarretes bàsiques, tops o bruses lleugeres.

Una peça viral que durarà poc a botiga

La peça ja ha començat a circular per xarxes socials. Diverses influencers i usuàries la destaquen com una opció ideal per al dia a dia. El seu disseny senzill, però afavoridor, la converteix en un bàsic de l'armari d'estiu.

A més, Lidl ha apostat per dos colors: beix i negre. Tons neutres que combinen amb tot. Això multiplica les seves possibilitats.

Com és habitual, aquest tipus de peces s'esgoten ràpidament. Per això, qui vulgui fer-se amb ella haurà d'anar aviat a botiga. Lidl no sol reposar aquest tipus de productes un cop desapareixen del lineal.

Lidl és cada cop més present en la moda

Tot i que Lidl és conegut per la seva oferta d'alimentació, la seva secció de moda guanya cada cop més protagonisme. La marca ha llançat col·leccions que han tingut un èxit rotund. Algunes fins i tot s'han arribat a revendre per preus desorbitats a internet.

Amb aquesta nova faldilla midi creuada, Lidl torna a demostrar que sap què vol el consumidor. Moda senzilla, assequible i funcional. El combo perfecte per a un estiu sense complicacions.

