Aplaudiment majúscul dels clients a Mercadona: el dolç de moda que l'està petant

Mercadona no deixa de sorprendre amb noves opcions per als amants del dolç. La seva última incorporació promet ser tot un èxit entre aquells que gaudeixen dels snacks cruixents i amb un toc especial. Es tracta d'un dolç que combina textures i sabors per oferir una experiència deliciosa.

L'última novetat de Mercadona, un plaer cruixent

Les barretes Black & White de Mercadona arriben per conquerir aquells que busquen un dolç diferent. La seva combinació de neula cruixent, farcida amb sabor a nata i arròs inflat les converteix en un mos únic. A més, estan recobertes amb una capa de xocolata blanca, cosa que potencia encara més el seu sabor.

Cada paquet conté sis unitats, cosa que les fa perfectes per gaudir en diferents moments del dia. Pots prendre-les com un tentempié, unes postres o fins i tot compartir-les en reunions amb amics o família. La seva mida és ideal per portar al bolso o a la motxilla i tenir sempre a mà un dolç capritx.

Un dels seus punts forts és la textura, ja que combina el cruixent de la neula amb la suavitat del farcit i l'arròs inflat. Això crea una sensació única a cada mos, convertint-les en una opció molt apetible per a qualsevol ocasió.

El seu preu és un altre dels seus grans atractius. Per només 1,50 euros, aquestes barretes es presenten com una alternativa assequible per a aquells que busquen donar-se un gust sense gastar massa. Mercadona continua apostant per la qualitat a bon preu, i aquestes barretes en són un exemple més.

Un snack perfecte per a qualsevol moment del dia

Aquestes barretes destaquen per la seva versatilitat i facilitat de consum. No necessiten refrigeració ni preparació prèvia, per la qual cosa són ideals per portar amb tu i gaudir en qualsevol moment. Són la solució perfecta per a aquells antulls de dolç que apareixen al llarg del dia.

A més de ser un snack ràpid, també poden ser un complement ideal en postres casolanes. Pots esmicolar-les i afegir-les a un batut o utilitzar-les com a topping en gelats i pastissos. La seva combinació de neula, nata i xocolata blanca les fa perfectes per a múltiples receptes.

El format de sis unitats està pensat perquè puguis gaudir-les sense preocupar-te que perdin frescor. Cada barreta manté la seva textura cruixent i el seu sabor intacte fins a l'últim mos. És una quantitat ideal per repartir o per consumir a poc a poc.

Mercadona continua demostrant la seva capacitat per llançar productes innovadors que conquisten els seus clients. Aquestes barretes de neula Black & White combinen qualitat, bon preu i un sabor irresistible. Això les converteix en un imprescindible per als amants del dolç.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis