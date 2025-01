Lidl deixa sense paraules els clients amb el seu millor aparell per lluir un cabell perfecte

Lidl ha llançat una oferta imperdible per a aquells que busquen cuidar el seu cabell sense gastar de més. A la seva pàgina web, la cadena de supermercats ofereix una planxa de cabell d'alta qualitat a un preu sorprenent. Amb característiques que garanteixen un pentinat professional, aquesta planxa es perfila com una opció ideal per a l'ús diari.

Característiques destacades de la planxa de cabell de Lidl

La planxa compta amb plaques revestides de ceràmica, cosa que assegura una distribució uniforme de la calor i protegeix el cabell durant l'allisat. Assoleix una temperatura màxima d'aproximadament 180 °C, suficient per aconseguir un allisat efectiu sense danyar la fibra capil·lar. La seva potència és de 25 W, oferint un rendiment òptim per a diferents tipus de cabell.

Per a més seguretat, disposa d'un interruptor d'encesa i apagat amb pilot lluminós, facilitant el seu ús i evitant accidents. A més, incorpora un sistema d'apagat automàtic després d'aproximadament 30 minuts d'inactivitat, brindant tranquil·litat als usuaris més previnguts. El mecanisme de bloqueig permet guardar-la ocupant menys espai, ideal per a viatges o emmagatzematge a casa.

El disseny ergonòmic inclou una punta freda i un mànec antilliscant, assegurant un maneig còmode i segur durant el pentinat. El cable giratori de 360° amb una longitud d'aproximadament 1,8 metres proporciona llibertat de moviment, evitant embolics i facilitant el procés d'allisat.

Amb dimensions de 28 x 3 x 3,2 cm i un pes de 377 g, aquesta planxa és lleugera i compacta, cosa que la fa fàcil de manipular i emmagatzemar. El seu disseny pràctic i funcional la converteix en una eina indispensable per a la cura diària del cabell.

Una oportunitat única a Lidl: qualitat i preu inigualables

El més sorprenent és el seu preu: només 9,99 euros. Aquesta oferta està disponible a la pàgina web de Lidl fins a esgotar existències. És una oportunitat perfecta per renovar el teu equip de cura capil·lar sense fer una gran inversió.

Lidl es destaca per oferir productes de qualitat a preus accessibles, i aquesta planxa de cabell no és l'excepció. Ideal tant per a ús personal com per a regalar, combina funcionalitat i disseny a un cost molt competitiu.

A més, la facilitat d'ús i les característiques de seguretat incorporades la fan adequada per a tot tipus d'usuaris, des de principiants fins a aquells més experimentats en la cura del cabell. No perdis l'oportunitat d'adquirir aquesta planxa de cabell i gaudir d'un allisat professional a la comoditat de casa teva.

Recorda que les ofertes de Lidl solen ser molt populars i els productes poden esgotar-se ràpidament. Fes un cop d'ull a la pàgina web de la cadena i fes-te amb ella. No tardis.

Preus i ofertes actualitzats el dia 31/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis