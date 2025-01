Gir de 180 graus a Lleida: la gran nova zona d'oci que obrirà aquest mateix 2025

Lleida està passant, com moltes ciutats, per un procés de canvi. És cada vegada més comú passejar-te per les seves zones comercials i veure que comerços de tota la vida han tancat les portes. També que, per contra, apareixen propostes noves que donen un toc més modern a la capital del Segrià.

Una cosa semblant és el que passarà amb l'antiga nau que acollia el centre comercial de Bricorama a Lleida. Segons el diari Segre, l'espai aviat es convertirà en un nou salting situat al carrer Pere Cavassèquia amb Roger de Llúria, al barri de Pardinyes. Una empresa ha llogat aquest espai de 2.000 metres quadrats amb l'objectiu de convertir-lo en una destinació d'oci equipada amb llits elàstics.

Les obres per al seu nou ús començaran en un termini de dues a tres setmanes, amb la previsió que el centre pugui obrir les portes a l'estiu. Aquesta nova incorporació a l'oferta d'activitats lúdiques de la ciutat competirà amb altres centres similars ja existents a la zona. El nou centre d'oci no estarà sol en el panorama local.

Més locals d'oci similars a Lleida

A pocs metres de distància, concretament al carrer Baró de Maials, s'està ultimant la inauguració de The Indoor Jumping Club. En aquesta ocasió compta amb una superfície de 1.100 metres quadrats. Aquest establiment té previst obrir les portes el pròxim 31 de gener, segons informa la seva pàgina web.

A més, a Torrefarrera, un poble a escassos minuts de la capital, es troba Salting Lleida. Un altre centre d'oci dedicat a aquesta activitat, amb una superfície de 1.500 metres quadrats. En aquest tipus de locals es fusiona la pràctica de l'esport amb l'oci, per la qual cosa sembla que el seu èxit està assegurat.

L'edifici que serà la nova seu del centre de salts té un passat ple de transformacions. Fa anys, va albergar els Tallers Rocafort, una empresa de reparació de material ferroviari que va tancar el 1997 després de 44 anys en funcionament. Posteriorment, el desembre de 2001, es va convertir en un supermercat de la cadena Supersol, que va tancar a principis de 2004.

Un espai amb molta trajectòria

Més tard, el local va ser ocupat per la firma Bricoking, especialitzada en bricolatge, que va obrir a finals de 2005. El 2016, Bricoking va ser adquirida per la multinacional francesa Bricorama, que va mantenir obert l'establiment fins al 2019. Finalment, l'edifici va acollir l'Església Evangèlica Catedral de la Família, que va ser clausurada per l'Ajuntament de Lleida el 2021.

Amb aquesta nova etapa, l'antic edifici es prepara per revitalitzar la zona, sumant-se a la creixent oferta d'espais d'oci a Lleida. Cal destacar que la ubicació del local té fàcil accés des de diversos punts de la ciutat i és a prop de l'estació de trens. Un punt estratègic per saltar i desfogar-te abans d'un llarg viatge.