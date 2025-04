Gerro d'aigua per a Carlos Soler-Duffo, director general de Tous: ‘Tancament d'una…’

Tous, la firma catalana de joieria, ha viscut un any clau en la seva evolució. La companyia ha aconseguit mantenir la seva presència internacional i consolidar-se com una marca de referència en el sector. No obstant això, també s'ha enfrontat a desafiaments importants que han influït en els seus resultats financers.

2024 ha estat un any de transició per a la marca Tous, especialment amb la conclusió de la seva aliança amb Partners Group, que va començar el 2015. Al llarg d'aquesta dècada de col·laboració, la marca va experimentar una sèrie de canvis, tant a l'àmbit organitzatiu com financer. Tanmateix, la firma està tancant aquesta etapa, i l'impacte d'aquest gir se sentirà en els pròxims mesos.

Facturació rècord, però caiguda en el benefici net: ‘Tancament d'una etapa’

Tous ha aconseguit un resultat bastant positiu en termes de facturació, assolint els 523 milions d'euros el 2024, la qual cosa representa un creixement del 9,4% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra marca un rècord en les seves vendes, la qual cosa reflecteix un rendiment sòlid en un any assenyalat per la incertesa econòmica, segons informa El País.

No obstant això, aquest augment en els ingressos no s'ha traduït en una millora en el benefici net. El resultat net de la marca ha caigut lleugerament, passant de 50 milions d'euros el 2023 a 45 milions el 2024. Aquest descens ha estat atribuït principalment a l'efecte divisa, un factor que ha afectat de manera significativa els comptes de la firma.

Malgrat aquest retrocés, el conseller delegat de Tous, Carlos Soler-Duffo, va qualificar el 2024 d'un “any sòlid”. No obstant això, també va destacar que aquest exercici indica el “tancament d'una etapa” per a la marca. Aquesta frase ressalta la fi d'una fase en la història, ja que la firma ha decidit recomprar el 25% de les accions de Partners Group.

Encara que la recompra es va materialitzar el gener de 2025, Soler-Duffo va explicar que aquest canvi no va afectar directament els resultats de 2024. Malgrat això, va assegurar que qualsevol impacte futur no alterarà l'estructura de l'empresa ni el seu enfocament estratègic.

La decisió de recuperar la plena propietat de la marca per part de la família Tous indica un canvi significatiu en l'estructura del negoci. L'empresa, que torna a ser totalment gestionada per la família, ha iniciat una fase amb l'esperança de continuar creixent sense la intervenció d'un fons extern. La família Tous, que porta al capdavant del negoci des de l'any 1920, continuarà amb el seu lideratge, mantenint la seva tradició i el compromís amb la qualitat.

Creixement digital i expansió global com a pilars del futur

Malgrat la caiguda en els beneficis, Tous continua apostant pel seu creixement. El 2024, la firma ha aconseguit expandir la seva presència digital, assolint el 23,5% de la facturació total a través de les vendes en línia. Aquest canal ha experimentat un augment del 10%, la qual cosa demostra el potencial del comerç electrònic en la seva estratègia a llarg termini.

A més de l'expansió digital, Tous continua amb el seu pla d'expansió geogràfica. El mercat nord-americà ha adquirit rellevància per a la firma, convertint-se en un dels tres principals territoris de vendes. Pel que fa a la Xina, la companyia es manté cautelosa i ha posposat els seus plans d'expansió a causa de les dificultats del mercat després de la pandèmia COVID-19.

Tous també s'ha compromès amb la sostenibilitat i la innovació, llançant la càtedra Tous-Elisava per impulsar la investigació en disseny i creativitat. Aquest projecte reflecteix la intenció de la firma de continuar sent un referent en el sector de la joieria.

Malgrat els desafiaments el 2024, Tous continua endavant amb els seus plans d'expansió i creixement. L'empresa catalana continua enfocada en el seu creixement digital, en l'expansió global i en l'enfortiment de la seva posició com una marca líder en el mercat de luxe.