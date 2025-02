'Enganxat': El nutricionista Fran Susín troba a Mercadona un producte de bojos

El dietista Fran Susín ha compartit a les seves xarxes socials el seu apreci pels cereals de civada Crunchy amb cacau de Mercadona. Reconeix que, encara que contenen una mica més de sucre que altres cereals, el seu sabor és irresistible. Els utilitza com a preentrenament, afegint una mica de cacau pur per potenciar el seu sabor.

Raons per canviar-te a aquests cereals de Mercadona

Aquests cereals estan elaborats amb civada integral, la qual cosa els proporciona un alt contingut en fibra i proteïnes. Cada 100 grams aporten aproximadament 9 grams de sucre, cosa que els fa lleugerament més dolços que altres cereals de civada sense cacau. No obstant això, aquest contingut de sucre és moderat i es considera acceptable dins d'una dieta equilibrada.

A més del seu contingut en civada, aquests cereals inclouen cacau en pols, cosa que els atorga un sabor deliciós i un aportament addicional d'antioxidants. El cacau és conegut per les seves propietats beneficioses per a la salut cardiovascular i la seva capacitat per millorar l'estat d'ànim.

La textura cruixent d'aquests cereals els converteix en una opció agradable per a l'esmorzar o com a snack entre hores. Es poden consumir amb llet, iogurt o fins i tot sols, adaptant-se a diferents preferències i necessitats. Les opcions són tantes com tu vulguis.

L'envàs de 400 grams té un preu de 2,15 euros, cosa que els converteix en una opció econòmica i accessible per a tothom. Aquesta relació qualitat-preu és una de les raons per les quals Fran Susín els recomana.

Beneficis d'incorporar aquests cereals a la teva dieta

La civada és un cereal integral que aporta una bona quantitat de fibra soluble, especialment beta-glucà, que ajuda a reduir els nivells de colesterol en sang i millora la salut digestiva. A més, la civada és una font de carbohidrats de baix índex glucèmic, cosa que proporciona energia d'alliberament lent i ajuda a mantenir la sacietat per més temps.

El cacau, per la seva banda, és ric en flavonoides, compostos antioxidants que protegeixen l'organisme contra el dany cel·lular i milloren la circulació sanguínia. També conté minerals com el magnesi i el ferro, essencials per al funcionament del sistema nerviós i la producció d'energia.

Consumir aquests cereals com a preentrenament, com suggereix Fran Susín, pot ser una estratègia efectiva per aportar energia i nutrients abans de l'activitat física. La combinació de carbohidrats de la civada i els antioxidants del cacau pot millorar el rendiment i la recuperació muscular.

A més, el seu sabor agradable i textura cruixent els converteix en una opció versàtil que pot incorporar-se en diverses preparacions. Pots utilitzar-los en batuts, iogurts o fins i tot en receptes de rebosteria saludable.

