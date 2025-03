La famosa cadena americana que tanca gairebé totes les seves botigues: milers d'acomiadaments

L'any 2025 comença als Estats Units amb una economia incerta. La por a la recessió està afectant diverses indústries, i un dels primers grans cops ha estat per al sector automotriu. Advance Auto Parts és una de les cadenes de recanvis d'automòbils més conegudes del país. Ara ha decidit tancar més de 700 de les seves botigues a tot el territori nord-americà.

Advance Auto Parts, una marca històrica en crisi

Fundada el 1932, Advance Auto Parts s'especialitza en la venda de recanvis, bateries, olis i accessoris per a vehicles. Durant dècades, ha estat una opció fiable per a particulars i professionals del sector. No obstant això, l'empresa ha estat afrontant greus dificultats financeres en els últims temps.

Advance Auto Parts ha confirmat que més de 700 de les seves botigues tancaran als Estats Units. D'aquest total, 200 estan ubicades només a Nova York. Encara que la companyia encara no ha publicat la llista completa de les botigues afectades, també es tancaran quatre centres de distribució. Aquesta decisió ha deixat milers d'empleats sense feina i molts clients sense accés als seus productes.

Motius darrere dels tancaments massius

La raó principal d'aquest tancament massiu es deu a la situació financera de l'empresa. En el seu tercer trimestre, Advance Auto Parts va reportar una pèrdua de 6 milions de dòlars. A més, els seus ingressos van caure a 2,15 mil milions de dòlars. Davant d'aquesta caiguda, la companyia es va veure obligada a ajustar les seves expectatives salarials i a reduir els seus ingressos anuals projectats.

Per intentar millorar la seva situació, Advance Auto Parts va vendre la seva unitat majorista Worldpac a Carlyle per 1,5 mil milions de dòlars. Encara que aquesta venda li va donar una mica de respir, no va ser suficient per evitar els tancaments de tantes botigues.

Impacte en els empleats i clients

El tancament de més de 700 botigues tindrà un impacte considerable. Encara que l'empresa no ha revelat el nombre exacte d'acomiadaments, s'espera que milers de treballadors es quedin sense feina. Les famílies d'aquests empleats afrontaran una situació econòmica difícil a causa de la pèrdua dels seus ingressos.

Per als clients, la reducció de botigues representa un problema important. Amb menys opcions, la recerca de recanvis i productes essencials serà més complicada. Això també podria beneficiar els seus principals competidors, com AutoZone i O'Reilly Auto Parts, que continuen expandint la seva presència al mercat.

Un final inevitable per a Advance Auto Parts?

El tancament massiu de botigues podria significar el principi del final per a Advance Auto Parts, o potser només sigui part d'una reestructuració estratègica. La venda de Worldpac a Carlyle va ser un intent de millorar la seva liquiditat, però sembla no haver estat suficient per garantir la seva estabilitat. La companyia assegura que aquesta reestructuració és necessària per sobreviure en un entorn econòmic desafiant. Tot i així, molts es pregunten si realment podran recuperar la seva posició al mercat o si estan condemnats a desaparèixer.

L'impacte en el sector de recanvis d'automòbils

El mercat de recanvis d'automòbils és molt competitiu. El tancament de tantes botigues podria donar un avantatge considerable als seus rivals, AutoZone i O'Reilly Auto Parts. Aquestes empreses continuen expandint la seva presència mentre Advance Auto Parts sembla estar perdent terreny ràpidament. La competència s'intensificarà encara més, i la indústria podria canviar dramàticament en els pròxims anys.

El futur és incert

Malgrat els esforços d'Advance Auto Parts per millorar la seva situació, la incertesa persisteix. Els milers d'empleats afectats pels tancaments de botigues s'enfrontaran a un futur incert. Mentrestant, els clients hauran de buscar noves opcions per mantenir els seus vehicles en bon estat. Només el temps dirà si aquesta reestructuració aconseguirà salvar la companyia o si, per contra, aquest és el principi del seu declivi definitiu.