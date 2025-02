Estats Units pren determinació urgent amb els ous: afecta Costco i Walmart

Els Estats Units s'enfronten a una crisi en el subministrament d'ous a causa de la grip aviària. Per alleujar l'escassetat, el país ha començat a importar 15.000 tones d'ous des de Turquia. Aquest, que durarà fins al juliol, ajudarà a estabilitzar el mercat. També s'espera que els preus baixin, especialment a Costco, Walmart i altres grans cadenes.

El brot de grip aviària ha estat devastador per a la producció als Estats Units. Des de 2022, la malaltia ha causat la mort de 162 milions d'aus, incloent-hi milions de gallines ponedores. Això ha reduït l'oferta i ha disparat els preus. Supermercats i restaurants han hagut de racionar la venda d'ous o augmentar els seus costos.

Ara, amb l'arribada dels ous importats, es preveu que els preus comencin a descendir en les pròximes setmanes.

Costco i Walmart, els principals beneficiats

L'increment en el cost dels ous ha afectat especialment els grans minoristes. Costco i Walmart han vist un augment de fins al 60% en els preus. L'escassetat ha limitat la disponibilitat del producte en els seus prestatges, afectant els consumidors.

L'acord amb Turquia permetrà l'arribada de 700 contenidors d'ous, cosa que alleujarà la demanda. Les grans cadenes, que compren a gran escala, podran oferir preus més competitius. S'espera que això beneficiï els compradors que han vist increments constants en els últims mesos.

Quan baixaran els preus?

Si bé la reducció no serà immediata, els experts creuen que els costos començaran a baixar aviat. A mesura que el nou subministrament s'integri al mercat, els consumidors veuran preus més accessibles en supermercats i botigues majoristes.

Chad Gregory, CEO de United Egg Producers, ha recolzat la importació com una solució temporal. "Recolzem la importació temporal de productes derivats de l'ou per ajudar a alleujar la pressió sobre el subministrament als EUA", va declarar.

L'arribada de més ous permetrà als distribuïdors ajustar els seus preus. Això és clau perquè Costco i Walmart normalitzin els seus inventaris i redueixin costos per als clients.

Turquia, un nou actor en el mercat nord-americà

Turquia és un dels 10 principals exportadors d'ous a nivell mundial. La seva capacitat de producció ha permès una ràpida resposta a la demanda dels EUA. L'acord comercial generarà uns 26 milions de dòlars en ingressos per als productors turcs.

Ibrahim Afyon, president de la Unió Central de Productors d'Ous de Turquia, va explicar com es gestiona l'enviament. "L'exportació es realitzarà a través de les nostres empreses afiliades amb les autoritzacions necessàries, mentre que dues companyies coordinaran el procés", va detallar.

La crisi de l'ou podria prolongar-se als Estats Units. Si la producció local no es recupera aviat, el país podria continuar depenent d'importacions. Per ara, l'arribada d'ous turcs representa un alleujament immediat per als consumidors. També implicarà preus més baixos a Costco, Walmart i altres cadenes en els pròxims mesos.