Arriba la felicitat a Carrefour amb el producte que busques per a aquesta Setmana Santa

Amb l'arribada de la Setmana Santa, moltes famílies es preparen per a una escapada. Carrefour ha llançat una oferta que destaca per la seva funcionalitat i estil. Ideal per a aquells que busquen comoditat i practicitat a l'hora de viatjar.

Maletes resistents i espaioses per a tota la família

El joc de maletes de Carrefour inclou quatre peces, cadascuna dissenyada per adaptar-se a diferents necessitats d'emmagatzematge. La maleta de cabina, 56 cm d'alçada, 36 de llarg i 22 d'ample, té una capacitat de 37 litres i pesa 2,26 kg. Aquesta maleta és perfecta per a viatges curts o per portar en vols amb restriccions d'equipatge de mà.

D'altra banda, la maleta mitjana, que mesura 66 cm d'alçada, 44 de llarg i 25 d'ample, ofereix una capacitat de 63 litres. Amb un pes de 2,75 kg, és ideal per a viatges familiars o escapades més llargues, proporcionant espai suficient sense ser massa gran. La maleta gran, de 76 cm d'alt, 50 de llarg i 29 d'ample, té una capacitat de 98 litres i pesa 3,5 kg.

El set també inclou un necesser de 30 cm de llarg, 17 cm d'ample i 23 cm d'alt. Aquest compta amb una capacitat d'11 litres. Aquesta peça addicional és ideal per portar productes de tocador i altres articles petits, ajudant a organitzar el teu equipatge de manera eficient.

Aquest joc de maletes està disponible en tres colors vibrants: coral, blau elèctric i verd. Amb aquest rang de colors, pots triar el que millor s'adapti al teu estil i fer que el teu equipatge sigui fàcilment reconeixible. Malgrat la seva varietat d'opcions, totes estan disponibles a un preu rebaixat de 116,99 euros.

Característiques que faciliten el teu viatge

Un dels principals avantatges d'aquest joc de maletes és la seva facilitat de transport. Les maletes estan equipades amb un mànec telescòpic d'alumini extensible, ajustable en dues posicions, i una nansa superior addicional que facilita el seu maneig. Les quatre rodes multidireccionals de 360 graus permeten un desplaçament suau i sense esforç, ideal per caminar per aeroports o estacions.

Quant a seguretat, cada peça del joc inclou un tancament de combinació lateral de tres dígits, oferint major tranquil·litat a l'hora de viatjar. Aquest sistema de seguretat assegura que les teves pertinences estiguin protegides en tot moment, sense complicacions. A més, les maletes compten amb un disseny que inclou una safata antigoteig extraïble, cosa que facilita el seu manteniment i neteja.

L'optimització de l'espai és un altre dels grans avantatges d'aquest joc de maletes. El seu interior està ben dissenyat, amb compartiments i cintes elàstiques ajustables per mantenir la roba al seu lloc. A més, el separador amb cremallera ajuda a organitzar les pertinences de manera eficient, evitant que els objectes es barregin i s'arruguin.

Aquest pràctic set de maletes està disponible a Carrefour per 116,99 euros. Això el converteix en una opció econòmica per a aquells que busquen qualitat i funcionalitat en el seu equipatge. Amb el seu disseny robust i les seves múltiples característiques, el joc de maletes ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, adaptant-se perfectament a les famílies modernes.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis