Sam's Club dona la millor notícia a tots els seus membres: Succeirà en pocs dies

Sam's Club, en col·laboració amb Walmart, ha fet un important anunci per als compradors en aquesta temporada de Pasqua. La botiga ha decidit transformar la seva oferta tradicional d'aliments per a l'ocasió i oferir als seus membres una experiència completament renovada. La idea és millorar l'experiència de compra i fer-la més personalitzada, atenent als gustos i desitjos dels clients.

Una experiència de Pasqua completament nova

A través del seu lloc web oficial, Sam's Club va presentar una sèrie d'opcions per als compradors que desitgen celebrar la Pasqua de manera especial. L'empresa ha decidit crear el que anomena una "experiència de pasturatge" que durarà tot el dia. Això implica no només els plats tradicionals de la temporada, sinó també una varietat d'opcions adaptades a les preferències dels membres, com brunch, aperitius i barbacoes.

El nou enfocament per a la Pasqua inclourà aliments per a un brunch de qualitat, aperitius i tot el necessari per organitzar una barbacoa perfecta, ideal per compartir amb amics i familiars. Segons el comunicat, Sam's Club busca que els seus membres gaudeixin d'una experiència sense complicacions, amb opcions fàcils i saboroses per a cada moment del dia.

Aliments pensats per a tots els gustos

D'acord amb les preferències dels seus membres, Sam's Club ha inclòs diverses opcions en la seva oferta de Pasqua. Una de les principals novetats és el Member's Mark Egg Bites, un deliciós brunch que inclou bacó sense curar, tres tipus de formatge i ous. A més, la botiga oferirà una selecció de xarcuteria per a cada ocasió, amb safates que combinen sabors dolços i salats, adaptades a tots els gustos.

Per a aquells que busquen un toc local, el Club de les Delícies de la Comunitat porta "delícies regionals", com el popular pastís de nabius del nord-est dels Estats Units. Sam's Club ha dissenyat aquestes opcions basant-se en les dades recollides sobre les preferències dels seus membres, que, segons la companyia, generalment planegen rebre uns 10 convidats en les seves celebracions.

Més varietat de proteïnes per a la temporada de Pasqua

Com a part dels seus esforços per millorar l'oferta de Pasqua, Sam's Club també ha incrementat la varietat de proteïnes disponibles. Encara que mantindran les opcions tradicionals, han introduït noves opcions per satisfer els gustos més diversos dels membres.

"El nostre enfocament de Pasqua, impulsat pels membres, significa que no només estem omplint rebosts, sinó que estem oferint una experiència dissenyada pels nostres membres, per als nostres membres", va concloure Sam's Club. La companyia assegura que aquests canvis no només busquen fer que les celebracions de Pasqua siguin més fàcils i agradables per a tothom.