Domino's confirma una mala notícia per Pasqua als Estats Units

Domino's ha confirmat que el seu nou producte de Pasqua, les galetes farcides de crema d'ou Cadbury, no es llançarà als Estats Units. No obstant això, els fans ja ho havien descobert abans que la cadena ho fes oficial.

Domino's ho hauria descartat

Segons The Sun, els entusiastes de Domino's a Reddit ja sospitaven que el producte estaria disponible només al Regne Unit i Canadà. Ràpidament, ho van compartir a les xarxes socials.

El producte va tornar el 19 de març de 2025 i consisteix en unes galetes de Domino's farcides de crema d'ou Cadbury. Per a molts, una delícia tradicionalment popular al Regne Unit.

No obstant això, la idea que el producte arribés als Estats Units va ser ràpidament descartada pels consumidors. Aquests van assenyalar que "ningú menja ous Cadbury als Estats Units prou com per tenir-lo al menú de Domino's". Altres també van apuntar que "Cadbury és una pista evident que és un article del Regne Unit".

Malgrat la decepció d'alguns fanàtics, alguns no van dubtar a expressar les seves intencions de volar al Regne Unit per provar el producte. "Me'n vaig a agafar el pròxim vol", va escriure un usuari, mentre que un altre va afegir: "Els britànics ens estan ocultant això!".

Una possible arribada als Estats Units en el futur?

Encara que la companyia no ha confirmat si les galetes farcides de crema Cadbury algun dia arribaran als Estats Units, les especulacions continuen. No obstant això, els amants de Domino's segueixen esperançats que el producte pugui fer-se accessible en el futur.

Aquest anunci arriba en un moment en què Domino's continua llançant productes innovadors als Estats Units, com la seva pizza amb crosta farcida de formatge parmesà, disponible en totes les seves ubicacions.

La cadena de pizzeries ha estat adaptant-se a les tendències del mercat. Especialment en resposta a la competència de rivals com Pizza Hut, que també va llançar la seva pròpia opció de crosta farcida.

Domino's aposta per la innovació

Kate Trumbull, vicepresidenta executiva de màrqueting de Domino's, va comentar en un comunicat recent sobre la pizza de crosta farcida: "El que diferencia la nostra crosta farcida d'altres és simple: el sabor. Creiem que la millor crosta farcida s'ha guardat per al final". La companyia ha destacat que aquest producte va ser el resultat d'un esforç de desenvolupament que va començar el 2022.

Amb aquests llançaments i el seu enfocament continu en la innovació, Domino's manté la seva posició com un dels líders del mercat als EUA, encara que la falta de certs productes populars, com les galetes farcides de crema Cadbury, deixa un buit per a molts fanàtics.

The Sun explicava en exclusiva que els nord-americans es quedaran sense aquest producte per aquesta temporada de Pasqua. No obstant això, les opcions de Domino's continuen sent atractives, com es demostra en la seva pizza de crosta farcida.