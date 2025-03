Walmart llança un comunicat urgent i és per a tots els Estats Units

Walmart ha llançat un avís de feina als Estats Units que ha cridat l'atenció de molts. L'empresa està buscant candidats per a diverses posicions, i entre les més destacades es troba la de caixer i servei al client. A més d'un salari competitiu, Walmart està promovent aquests rols amb una descripció poc comuna: "Ets un ambaixador de Walmart"

Aquest rol no només involucra les funcions tradicionals de caixa, sinó també la tasca de representar la marca, cosa que implica un enfocament especial en la interacció amb el client. L'empresa promet una experiència laboral dinàmica, amb oportunitats de creixement, i amb salaris de fins a 27 dòlars per hora. Walmart pretén revolucionar la seva manera de treballar als Estats Units

Les funcions d'un Ambaixador de Walmart als Estats Units

Els empleats que ocupin aquests llocs tindran responsabilitats clau, especialment en l'atenció al client. Walmart detalla en la seva oferta que els candidats han de ser amables i sempre mantenir una actitud positiva. Les tasques inclouen saludar els clients amb un somriure, respondre a les seves preguntes i ajudar-los amb les seves necessitats

A més, els empleats hauran d'estar dempeus durant llargues jornades mentre realitzen les transaccions de manera ràpida i precisa. Al llarg del dia, s'espera que mantinguin les seves àrees netes i presentables. L'empresa també menciona que els candidats hauran d'estar disponibles per assistir altres empleats a la botiga, mostrant disposició en tot moment

Aquells que treballin en rols de carros hauran d'operar equips per traslladar els carretons des de l'exterior cap a l'interior de la botiga. Això s'ha de realitzar amb una actitud positiva sense importar les condicions climàtiques

L'objectiu de Walmart amb el seu redisseny d'imatge als Estats Units

Amb un fort enfocament en millorar la seva connexió amb els consumidors, Walmart ha realitzat importants canvis en la seva imatge, que inclouen una nova estratègia visual. La famosa espurna groga coneguda com a 'Spark Yellow' seguirà sent un element central, però amb lleugers ajustos de color que la modernitzen

Aquest redisseny no només busca actualitzar la seva aparença, sinó també reforçar la credibilitat de la marca. Així com millorar la seva relació amb els consumidors, reflectint el creixement de l'empresa des de la seva fundació el 1951 a Bentonville, Arkansas. Walmart espera que aquests canvis continuïn destacant el seu lideratge com la major corporació pública global, un títol que ostenta des de fa diversos anys

Walmart i el seu impacte en l'ocupació global

Amb més de 2 milions d'empleats a tot el món, Walmart continua sent un pilar fonamental en la indústria del retail. L'obertura de noves vacants busca també atreure talent amb la promesa d'una experiència enriquidora al lloc de treball

Les ofertes laborals actuals són una invitació directa a ser part d'una de les empreses amb més impacte en el mercat global. Walmart continua treballant per implementar una nova cultura empresarial en els seus establiments dels Estats Units. Donada l'enorme competència que existeix al mercat, el gegant americà aposta per novetats tant per als seus empleats, com per als seus clients