Dilluns arriba a Lidl el producte que necessites a casa: roba perfecta i organitzada

Lidl torna a sorprendre amb alguna cosa que sembla pensada per a qualsevol llar moderna. Una proposta pràctica que simplifica el que sempre fa més mandra. Una idea senzilla que trenca rutines.
Cada setmana Lidl demostra que allò quotidià pot reinventar-se amb enginy. El que és nou arriba amb un disseny útil i barat. Una solució lleugera que encaixa a qualsevol racó de la llar.
Una solució per aprofitar cada racó de la llar
Lidl llança un estenedor penjant dissenyat per encaixar en radiadors, balcons interiors i dutxes sense ocupar massa espai. El seu sistema de braços plegables permet guardar-lo de manera ràpida i ordenada. Amb una mida ajustada es converteix en un aliat per a cases petites.
L'estenedor de Lidl ofereix una longitud d'assecat d'uns deu metres, més que suficient per penjar la bugada de manera eficient. Aquesta capacitat equival a la càrrega completa d'una rentadora estàndard o fins i tot més en funció de les peces. Un recurs que facilita l'assecat de roba diària.
La seva estructura combina lleugeresa i resistència, amb capacitat màxima de fins a quinze quilos. Això vol dir que no només admet roba lleugera, sinó també peces més pesades. Així es converteix en una alternativa sòlida davant d'estenedors tradicionals.
Les mesures de l'estenedor penjant de Lidl són de 56 x 110 x 28 cm obert i tot just 56 x 110 x 3 cm plegat. Això permet guardar-lo en armaris, darrere de portes o en racons estrets. Una solució que dona més marge a qui compta amb pocs metres.
Disseny funcional amb preu atractiu
Aquest estenedor penjant de Lidl destaca per la seva practicitat i facilitat d'ús en interiors. N'hi ha prou amb obrir els seus braços i col·locar-lo al lloc escollit per començar a penjar la roba. No requereix muntatge complex ni accessoris addicionals.
L'enviament inclou una unitat llesta per utilitzar des del primer moment, amb un disseny pensat per durar. Els seus acabats faciliten tant l'assecat com la col·locació ràpida de peces. Una alternativa eficaç davant de models de més mida.
El preu d'aquest estenedor a Lidl és de 9,99 euros, cosa que el converteix en una opció molt competitiva al mercat. Una xifra ajustada que atrau qui busca qualitat sense gastar massa. Una proposta accessible per a tot tipus de llars.
La versatilitat d'aquest estenedor fa que es pugui utilitzar en qualsevol estació de l'any, fins i tot en pisos sense terrassa. El seu format plegable i lleuger el converteix en un article fàcil de moure d'una habitació a una altra. Un accessori pensat per simplificar les tasques de la llar.
