Dilluns arriba a Lidl l’aparell que et deixa uns cabells espectaculars: sembla de luxe
Lidl llança dilluns una solució accessible per a qui busca resultats professionals en la seva rutina capil·lar diària
Dilluns, Lidl et sorprendrà amb una novetat que canviarà la manera en què et cuides els cabells. Sense complicacions ni despeses innecessàries, arriba una cosa que no sabies que necessitaves. Si pensaves que ja ho havies vist tot, prepara't per descobrir una eina que et farà veure la cura capil·lar des d'una altra perspectiva.
Amb Lidl sempre és possible trobar el que necessites, i aquesta vegada no és l'excepció. La nova proposta de la botiga promet fer la teva rutina de bellesa molt més fàcil. No et perdis el que s'acosta aquest dilluns.
L'eina per als cabells més buscada arriba a Lidl
Aquest dilluns, Lidl presenta una eina perfecta per a qui busca un allisat ràpid i senzill. Sense complicacions ni grans inversions, un dispositiu multifuncional arriba a les botigues per millorar la teva rutina de bellesa. Pensat per a qui valora la comoditat, promet resultats efectius sense sacrificar temps ni esforç.
Amb un disseny pràctic, el producte combina la funcionalitat d'un raspall tradicional amb els avantatges d'una planxa allisadora. Gràcies a les seves truges d'alta qualitat i un recobriment ceràmic, els cabells s'allisen de manera suau i eficient. A més, la seva pantalla LED facilita la selecció precisa de temperatura, adaptant-se a tot tipus de cabells.
Aquest raspall allisador 2 en 1 s'adapta a les teves necessitats amb un rang de temperatura ajustable de 100 a 200 °C. En increments de 10 °C, pots personalitzar l'experiència segons la textura dels teus cabells. Amb un maneig còmode i senzill, l'experiència d'allisat és ràpida i controlada, sense complicacions.
Un detall important és la seguretat que ofereix aquest dispositiu. Ve amb una funció d'apagat automàtic després de 45 minuts d'inactivitat, un aspecte crucial per evitar accidents. A més, el seu cable giratori de 360° i el ganxo per penjar-hi afegeixen més funcionalitat i practicitat a l'aparell.
Raspall allisador 2 en 1 de Lidl: tot el que necessites saber
Aquest raspall allisador 2 en 1 de Lidl és l'eina perfecta per a qui busca resultats de qualitat a casa. Com que és fàcil d'utilitzar, és ideal per a qui no vol complicar-se amb múltiples productes per allisar els cabells. El seu disseny ergonòmic permet una subjecció còmoda, fent-lo adequat per a qualsevol persona, independentment de l'experiència en pentinats.
La temperatura ajustable permet una personalització total, assegurant que els cabells s'allisin sense risc de dany. Els 46 W de potència són suficients per proporcionar un allisat ràpid i eficaç, sense necessitat de múltiples passades. A més, el sistema ceràmic assegura una distribució uniforme de la calor, minimitzant el risc de danyar la fibra capil·lar.
Un altre punt a favor d'aquest producte és el seu preu, que el converteix en una opció assequible. Per només 11,99 euros, ofereix un rendiment digne de salons de bellesa, amb la comoditat de fer-ho des de casa. No cal gastar una fortuna per obtenir resultats de qualitat.
La mida compacta i el seu pes lleuger (aproximadament 427 g) el fan perfecte per portar-lo de viatge o guardar-lo fàcilment. Amb el seu cable llarg de 190 cm, es pot utilitzar còmodament sense limitacions d'espai. Amb un disseny simple i elegant en color negre, aquest raspall allisador és una opció atractiva per a qui busca cuidar els seus cabells sense complicacions.
Preus i ofertes actualitzats el dia 04/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
