Lidl té l’eina ideal per netejar a fons sense esforç i per molt poc
Lidl ofereix una solució pràctica i potent per mantenir la teva llar neta amb el mínim esforç i sense complicacions
Lidl sempre té alguna cosa que sorprèn quan es tracta de fer la nostra vida més fàcil. La seva nova proposta està arrasant i promet transformar la manera en què abordem les tasques diàries a la llar. Amb un disseny innovador, aquesta eina s'està guanyant l'afecte de qui cerca comoditat i eficiència.
Amb el que Lidl té preparat, netejar ja no serà un repte. La seva última opció combina funcionalitat i tecnologia per fer-ho tot molt més senzill. Si pensaves que no podies simplificar les tasques de la llar, Lidl té la clau.
Versatilitat i potència per a la llar
Lidl té una aspiradora que s'ha convertit en una de les més populars de la seva web: l'aspiradora de mà bateria cicló 22,2 V. Aquest model destaca per la seva flexibilitat i potència, sent una opció perfecta per a aquells que cerquen comoditat i eficiència. Amb un disseny 2 en 1, es pot utilitzar tant com a aspiradora de mà com de terra, adaptant-se a qualsevol tasca de neteja.
Un dels principals avantatges d'aquest model és la seva tecnologia ciclònica, que permet aspirar sense necessitat de bosses. Això no només en facilita l'ús, sinó que també millora l'eficàcia de l'aspiració, garantint resultats més complets. A més, el tub d'aspiració és extraïble ràpidament, permetent convertir-la en una aspiradora de mà sense esforç.
L'aspiradora de Lidl té dos nivells d'aspiració: el mode Boost i el mode ECO. El primer és ideal per netejar a fons, mentre que el segon optimitza el consum d'energia per a tasques més lleugeres. Aquesta funcionalitat converteix el model en una opció molt versàtil, capaç d'adaptar-se a diferents necessitats i situacions.
El filtre EPA 10 i el filtre d'acer inoxidable asseguren que l'aire expulsat estigui net i lliure de pols. Amb un dipòsit de pols de 350 ml, no hauràs de buidar-lo constantment, cosa que fa que l'experiència de neteja sigui més còmoda.
Potència, autonomia i facilitat d'ús per a la teva llar
L'aspiradora de Lidl està equipada amb una bateria de 22,2 V i 2500 mAh, una autonomia adequada per a neteges completes sense necessitat de recarregar. En el mode Boost, la bateria dura fins a 25 minuts, cosa que és perfecta per a sessions de neteja intensives. Si prefereixes un ús més eficient, el mode ECO permet allargar la durada fins a 45 minuts, ideal per a tasques més lleugeres.
El temps de càrrega complet és d'aproximadament 4 hores, cosa que permet tenir l'aspiradora a punt per al seu proper ús sense llargues esperes. A més, el model inclou un adaptador de xarxa per facilitar la recàrrega, cosa que fa que el procés sigui senzill i còmode. Això és especialment útil si necessites que l'aspiradora estigui sempre disponible quan la necessitis.
El suport de paret inclòs és una excel·lent característica per mantenir l'aspiradora ordenada i sempre a mà. Gràcies a aquest suport, pots instal·lar-la fàcilment a qualsevol lloc de la casa, estalviant espai i facilitant l'emmagatzematge. El material de muntatge ve inclòs, cosa que fa que la instal·lació sigui encara més ràpida.
Per 59,99 euros, Lidl ofereix una aspiradora amb característiques que fan que valgui la pena cada cèntim. Amb una bateria potent, autonomia destacada i un disseny pràctic, es converteix en una opció ideal. Sobretot per a qui cerca una eina de neteja funcional i econòmica.
Preus i ofertes actualitzats el dia 04/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: