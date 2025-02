Aquest és el nou centre comercial de Saragossa que donarà feina a més de mil persones

Saragossa es prepara per rebre un dels projectes comercials més ambiciosos dels últims anys. Es tracta d'un parc comercial que promet convertir-se en un referent a la ciutat amb una oferta moderna, sostenible i accessible per a tothom. Impulsat per Inversiones Carney, el projecte té com a objectiu revitalitzar la zona i crear un espai únic amb àmplies àrees verdes, zones per a vianants i una oferta comercial renovada.

Així doncs, la capital aragonesa donarà la benvinguda al Plaza Park Zaragoza. El disseny del nou centre s'ha centrat en la sostenibilitat i en la utilització de materials ecològics per minimitzar l'impacte ambiental. Durant el tercer trimestre de 2025, començaran les obres de demolició del Plaza Imperial per donar pas a un complex molt més eficient i modern.

Entre les principals característiques de Plaza Park Zaragoza destaquen les àmplies zones per a vianants, places, terrasses i àrees verdes. Tots aquests espais conviden els visitants a gaudir d'un ambient relaxat i còmode. A més, es mantindrà l'estructura dels cinemes i de la restauració, adaptats a les noves tendències de l'outdoor retail.

Els encants del Plaza Park Zaragoza

El complex comptarà amb noves àrees d'oci i serveis, diversificant l'experiència de compra per a tota la família. També s'ampliarà el mix comercial, amb botigues de moda, llar, esports i mascotes. Com a colofó, es construirà un hotel de 1.500 m², cosa que afegirà un component turístic al projecte.

Amb una inversió inicial de 30 milions d'euros, als quals se sumaran 26 milions d'euros dels operadors comercials, Plaza Park Zaragoza també generarà ocupació. Durant la fase de construcció, es preveu la creació d'uns 250 llocs de treball.

Mentre que, un cop operatiu, el complex generarà més de 1.000 llocs de treball directes i indirectes. La ubicació de Plaza Park Zaragoza és un altre dels seus grans atractius. Situat en un punt estratègic de la ciutat, compta amb façana directa a l'autovia A2, una de les més transitades d'Espanya.

El nou pol d'atracció de la capital aragonesa

També es troba a prop de la Fira de Mostres i de Plaza, una de les principals plataformes logístiques del país. Així mateix, se situarà a només deu minuts del centre de Saragossa i en el nucli de desenvolupament urbanístic d'Arcosur. El projecte també aposta per la sostenibilitat, amb mesures per a ciclistes, un aparcament exclusiu per a bicicletes i una nova parada de tramvia.

Tot això facilitarà la connexió amb la resta de la ciutat. Amb el seu enfocament innovador, Plaza Park Zaragoza promet convertir-se en un model a seguir per a futurs projectes comercials. Així com una destinació atractiva per als saragossans i turistes.