Ni Aquarius, ni Powerade: la beguda de Mercadona que prenen els que fan exercici

En el món de l'esport, la hidratació és clau per mantenir el rendiment i la recuperació. Tot i que marques com Aquarius i Powerade han estat tradicionals en aquest àmbit, una beguda de Mercadona ha guanyat terreny entre els esportistes.

Es tracta de la beguda isotònica Iso On Blue de la cadena de supermercats valenciana. Aquesta alternativa econòmica i efectiva està revolucionant la manera com els atletes es rehidraten després de l'exercici.

Per què els esportistes trien Iso On Blue de Mercadona?

La beguda isotònica Iso On Blue de Mercadona s'ha convertit en una opció popular entre els esportistes per diverses raons. La seva fórmula, que inclou aigua, sals minerals, sucre i àcid cítric, compleix la seva funció de rehidratar, aportar energia i facilitar la recuperació muscular després de l'exercici.

Disponible en dos formats (ampolla de 500 ml amb tap esportiu i la més gran d'1,5 litres), aquesta beguda ha estat dissenyada per ajudar-te a recuperar forces després d'un entrenament. Amb ella es reposen líquids i electròlits que es perden en suar.

Impossible de superar en sabor i efectivitat

Un dels grans atractius d'Iso On Blue és el seu preu. Mentre altres marques ronden els 2 euros per ampolla, Mercadona ofereix la versió petita per 0,45 €, i la gran per només 1 €. A això s'hi suma el pràctic disseny de l'envàs més petit, amb tap tipus push-up, perfecte per portar al gimnàs, sortir a córrer o fins i tot anar en bici.

L'envàs és còmode i fàcil d'utilitzar, cosa que en facilita el consum durant l'entrenament, permetent beure a petits glops sense risc de vessaments. És una opció ideal per a qui cerca alguna cosa pràctica i accessible.

Sabor i format que s'adapten a tu

Iso On Blue té un sabor multifruites que la converteix en un deliciós refresc. El seu gust suau i lleugerament dolç la fa especialment refrescant i agradable al paladar. Per això, s'ha convertit en una opció ideal per consumir durant i després de la pràctica esportiva.

A més, el seu format de 500 ml en facilita el consum durant l'entrenament, permetent beure a petits glops sense risc de vessaments. Això la fa molt pràctica i fàcil de transportar, sent perfecta per portar-la al gimnàs, d'excursió o simplement per gaudir-la a casa.

Si bé Iso On Blue és una excel·lent opció per a la hidratació post exercici, és important tenir en compte que el seu contingut en hidrats de carboni és relativament baix. Això significa que, si bé ajuda a reposar líquids i electròlits, no proporciona la mateixa quantitat d'energia ràpida que altres begudes esportives.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis