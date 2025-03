Arriba la felicitat a Dia amb les seves postres més saludables: delicioses i per menys de 2 euros

Dia és conscient que cada vegada més persones busquen aliments naturals amb beneficis per a la salut. Els productes fermentats han guanyat popularitat pel seu aport en probiòtics i la seva capacitat per millorar la digestió. Dins d'aquesta categoria hi ha els quefir, i dins d'ells hi ha una alternativa menys coneguda però igual de nutritiva.

El quefir de llet de cabra i els seus beneficis per a la salut

Aquest quefir és una font natural de probiòtics, microorganismes que ajuden a equilibrar la flora intestinal. El seu consum regular pot millorar la digestió i afavorir el sistema immunològic. A més, contribueix a l'absorció de nutrients essencials per a l'organisme.

A diferència del quefir de llet de vaca, el de llet de cabra és més digestiu. La seva composició facilita la tolerància en persones sensibles a la lactosa. També conté vitamines del grup B, calci, magnesi i fòsfor, importants per al manteniment d'ossos i músculs.

El quefir de Dia està elaborat amb llet pasteuritzada de cabra de producció ecològica i ferments làctics. Això garanteix un producte lliure d'additius i amb una qualitat superior. El seu origen ecològic assegura que els animals han estat criats en condicions respectuoses amb el medi ambient.

Aquest quefir destaca per la seva textura cremosa i el seu sabor lleugerament àcid. És una opció perfecta per a aquells que busquen una alternativa al iogurt. La seva versatilitat permet incorporar-lo en diverses receptes sense alterar la seva qualitat nutricional.

Com incloure el quefir de Dia en la teva alimentació

Aquest quefir pot prendre's directament com una beguda refrescant i nutritiva. També és ideal per acompanyar-lo amb fruites fresques, cereals o fruits secs en l'esmorzar. La seva combinació amb aquests ingredients potencia el seu sabor i valor nutricional.

A la cuina, el quefir pot substituir la llet o el iogurt en diferents preparacions. Es pot utilitzar en salses, cremes, batuts o postres casolans. A més, la seva acidesa natural millora la fermentació de masses per a pa i rebosteria, aportant una textura més esponjosa.

El quefir de llet de cabra de Dia es presenta en un envàs de 420 grams. Per conservar totes les seves propietats, s'ha de mantenir a 4°C al frigorífic. Abans de consumir-lo, es recomana agitar-lo perquè mantingui la seva textura homogènia.

Aquest producte està disponible a les botigues Dia a un preu de 2,98 euros. La seva relació qualitat-preu el converteix en una opció accessible i saludable. Gràcies al seu contingut en probiòtics i nutrients essencials, és una alternativa ideal per millorar l'alimentació diària.

