Aldi confirma una gran notícia d'última hora sobre la xocolata que ven a tot el món

La xocolata “Dubai” ha generat una gran disputa legal a Europa, afectant grans cadenes de supermercats com Aldi i Lidl. El producte, que prometia un sabor exòtic, ràpidament es va convertir en un èxit de vendes. No obstant això, el seu nom i embalatge van generar sospites sobre la seva autenticitat.

La demanda inicial

Fa ja temps, Aldi Süd va llançar la seva “Alyan Dubai Handmade Chocolate”, un dolç amb farciment de festuc. L'embalatge presentava imatges de Dubai, cosa que va portar un importador de dolços a demandar Aldi. Argumentava que la xocolata no es fabricava a Dubai, sinó a Turquia, cosa que podria confondre els consumidors sobre el seu origen.

La primera sentència

Al gener de 2025, el Tribunal Regional de Colònia va dictar una sentència a favor del demandant, ordenant retirar el producte de les prestatgeries. La cort va considerar que l'embalatge podia induir a error sobre el lloc de fabricació. No obstant això, Aldi va apel·lar la decisió i la cort va revisar el cas, fallant a favor seu en una nova resolució.

El fallo favorable per a Aldi

El tribunal va determinar que el nom “Dubai” feia referència al sabor de la xocolata, no al lloc d'origen. Aldi va celebrar el fallo, destacant que els consumidors associaven el nom amb el farciment de festuc. Malgrat aquesta victòria, el fallo encara no és vinculant, cosa que manté la incertesa sobre el futur del producte.

Acusacions de Wilmers Süsswarenvertrieb

Wilmers Süsswarenvertrieb, distribuïdor de Fex Dessert, també ha demandat Aldi i Lidl. L'empresa argumenta que els productes venuts per ambdues cadenes no compleixen amb els estàndards d'autenticitat. Segons Wilmers, l'embalatge indueix a error sobre l'origen de la xocolata, suggerint que prové de Dubai quan no és així.

Requeriment formal de Wilmers

Wilmers ha enviat un requeriment a Aldi i Lidl exigint la retirada d'aquests productes del mercat. L'empresa també va alertar les autoritats alemanyes sobre possibles infraccions a les normatives d'etiquetatge. D'acord amb Wilmers, les cadenes incompleixen regulacions sobre la veracitat de l'origen de la xocolata.

Impacte en el mercat europeu

Aquest conflicte no només afecta Alemanya, sinó també altres països d'Europa. La controvèrsia sobre la xocolata “Dubai” podria afectar la confiança dels consumidors en aquests productes. A més, ha posat en evidència la necessitat de més transparència en l'etiquetatge dels productes alimentaris.

El futur incert de la xocolata “Dubai”

Malgrat la controvèrsia, la xocolata “Dubai” continua sent un èxit comercial. No obstant això, el cas podria tenir repercussions més àmplies en el mercat europeu. Les grans cadenes de supermercats com Aldi i Lidl podrien veure's obligades a ajustar el seu màrqueting per complir amb les normatives d'etiquetatge.

El desafiament de la indústria alimentària

Aquest cas destaca els reptes que enfronten les marques per equilibrar la popularitat dels seus productes amb les regulacions. A mesura que el cas evoluciona, podrien sorgir més implicacions per a la indústria de la xocolata a Europa i més enllà.