Costco ha de prendre una decisió urgent després del que ha succeït amb els seus membres als EUA

Als Estats Units, l'escassetat d'ous ha causat grans tensions entre els compradors. Un recent incident en una botiga Costco ha posat en evidència les dificultats que afronten els clients per trobar aquest producte essencial. Amb l'augment de preus i la crisi de la grip aviària, alguns compradors estan demanant que Costco imposi límits en la compra d'ous.

El problema dels preus i l'augment de tensions

La lluita pels ous a Costco s'ha fet viral després que un vídeo mostrés una baralla a la botiga per un carretó ple d'ous. En les imatges, es veu a diversos compradors fent contacte físic mentre intenten aconseguir els ous disponibles. La situació va deixar a molts clients preguntant-se si s'haurien d'imposar límits a la compra d'aquest producte tan demandat.

“Què faran amb 800 ous?”, va comentar un seguidor a les xarxes socials, suggerint que Costco necessita una política de límits per evitar aquestes situacions. Altres, com alguns usuaris de X, van suggerir que la compra podria ser legítima. “Podria ser un propietari de restaurant”, va assenyalar un, destacant que el volum de la compra no indicava necessàriament una intenció sospitosa.

És el pànic pels ous o una tendència de compra habitual?

El vídeo de la baralla a Costco va exposar el que molts ja sospitaven: l'escassetat d'ous està portant a compres excessives. Això ha portat a algunes cadenes de supermercats a imposar restriccions. No obstant això, Costco ha optat per no limitar les compres, cosa que ha generat queixes dels compradors que se senten frustrats per no poder trobar ous fàcilment.

Per la seva banda, algunes botigues ja han començat a aplicar límits. Això ha estat especialment notori en botigues com Kroger i Lidl, que també afronten la mateixa crisi d'escassetat. No obstant això, Costco encara no ha pres mesures formals al respecte, deixant als seus clients amb la sensació que la situació podria empitjorar si no s'implementen canvis aviat.

Els efectes de la grip aviària i la inflació

Els preus dels ous han pujat significativament a causa de l'escassetat generada per la grip aviària. Segons les dades del govern, la inflació també ha jugat un paper clau en aquest augment de preus, afectant el cost de molts productes essencials. El preu mitjà d'una dotzena d'ous ha assolit xifres rècord, cosa que ha obligat els consumidors a buscar alternatives o a reduir el consum d'aquest producte.

La crisi ha causat una creixent preocupació, ja que les famílies lluiten per equilibrar els seus pressupostos a causa de l'alt cost dels aliments. En aquest context, les restriccions de compra d'ous podrien ser una solució temporal per frenar l'especulació i assegurar que tots els compradors puguin accedir a aquest aliment essencial.