Confirmat: Joan Font i Bonpreu prenen una decisió que alegra milers de clients

Joan Font és un dels empresaris més reconeguts de Catalunya. I no és per menys, ja que el líder dels supermercats Bonpreu i Esclat té raons per estar de celebració. La confiança dels compradors en la cadena és cada vegada més gran i, per tant, el creixement de l'empresa també.

D'aquí que Joan Font estigui feliç després de confirmar el que alegrarà a molts clients. Lluny de conformar-se amb el que té, l'empresari està decidit a seguir creixent. D'aquesta manera, la companyia es manté a l'alça i cada vegada és més comú trobar alguna de les seves botigues pel territori.

Ara, el Grup Bon Preu segueix expandint la seva xarxa d'establiments amb l'obertura d'un nou hipermercat Esclat a Castellar del Vallès. La nova botiga estarà ubicada entre la carretera B-124 i el carrer Suïssa i s'espera que comenci a operar a finals d'any. Aquesta inauguració se suma a altres previstes per la companyia en diferents localitats catalanes.

L'expansió de l'imperi de Joan Font

Altres de les localitats catalanes que veuran obrir noves botigues de l'empresa de Joan Font són Cunit, l'Ametlla de Mar, Badalona, Mollerussa i Palafolls. Així mateix, la cadena també té planejat obrir vuit noves estacions de servei, probablement situades al costat dels seus hipermercats. L'expansió de Bon Preu s'emmarca dins d'una estratègia de creixement sostingut.

El 2024, l'empresa va invertir 79 milions d'euros en l'obertura de nou nous establiments, cosa que va generar més de 300 llocs de treball. Només al desembre de l'any passat, Bon Preu va inaugurar quatre supermercats després d'una inversió de 50 milions d'euros. Consolidant així la seva presència en el sector de la distribució alimentària a Catalunya.

Actualment, Bon Preu compta amb una xarxa de 215 establiments, distribuïts en gairebé 140 supermercats Bonpreu, 60 hipermercats Esclat i 15 petits supermercats. També opera més de 60 gasolineres i ofereix servei a uns cinc milions de clients a través del seu portal en línia. La pròxima obertura a Castellar del Vallès respon a l'estratègia de la companyia d'ampliar la seva presència en localitats amb demanda creixent.

L'opció guanyadora de Bonpreu

En els últims anys, Castellar del Vallès ha vist l'arribada de diverses cadenes de distribució alimentària. Entre elles, Ametller Origen, una altra marca de supermercat catalana que arrasa allà on va. D'aquesta manera, la localitat barcelonina està sent un dels focus de noves obertures en els últims mesos.

Amb l'arribada d'Esclat, els habitants de Castellar del Vallès comptaran amb una nova opció per a les seves compres. Tot això ampliant la competència i oferint més alternatives de productes i preus. S'espera que el nou hipermercat generi ocupació local i contribueixi al dinamisme econòmic de la zona.