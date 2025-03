Comunicat urgent d'una coneguda cadena: Tanca 500 botigues als Estats Units!

Enmig d'una difícil situació econòmica, Walgreens ha confirmat que tancarà 500 de les seves botigues als Estats Units, durant el 2025. Aquest anunci forma part d'un pla més ampli per reduir el nombre d'ubicacions de la cadena, que té previst tancar 1.200 botigues en total, durant els pròxims anys. Aquesta decisió no només reflecteix la lluita de Walgreens, sinó també una tendència a l'alça preocupant davant els desafiaments econòmics que enfronta el comerç minorista als Estats Units.

L'impacte dels tancaments a Walgreens

Walgreens ha admès que una quarta part de les seves 8.700 botigues als Estats Units no són rendibles. Tot i haver superat les expectatives de Wall Street pel que fa als seus guanys, la companyia no ha pogut evitar els problemes que afecten la indústria. L'augment dels costos i la competència dels minoristes en línia han afectat greument la seva rendibilitat.

Tim Wentworth, CEO de Walgreens, va explicar que l'empresa està enmig d'un "canvi de rumb" i que aquest procés "portarà temps". Tot i els tancaments, Wentworth es va mostrar optimista sobre el futur, assegurant que les mesures preses portaran beneficis tant financers com per als consumidors a llarg termini.

La lluita per mantenir-se a flotació

El model de negoci de Walgreens s'ha vist especialment colpejat per la reducció en els reemborsaments per receptes i la creixent competència. A més, molts consumidors s'han allunyat de les farmàcies tradicionals, buscant preus més baixos en altres llocs. Encara que Walgreens va liderar les vacunacions durant la pandèmia de Covid-19, l'impuls que això els va donar ja ha desaparegut i l'empresa enfronta una dura batalla per mantenir-se rellevant.

La companyia no és l'única a travessar aquest tipus de crisi: la seva competència, CVS, també ha tancat diverses botigues. Rite Aid, una altra cadena important, va sortir de la fallida amb una presència més reduïda de 1.300 botigues. No obstant això, malgrat aquests desafiaments, Wentworth es va mostrar confiat que Walgreens pot superar aquesta situació.

El futur de Walgreens als Estats Units

Tot i la decisió de tancar centenars de botigues, Walgreens continua sent una de les principals cadenes de farmàcies als Estats Units. L'empresa encara posseeix al voltant de 6.000 botigues rendibles, que serviran de base per seguir operant i reconstruir la seva imatge. Wentworth va destacar que aquesta sòlida base permetrà a Walgreens invertir en el futur i adaptar el seu model de negoci a les noves demandes del mercat.

Els tancaments, que començaran a executar-se el 2025, són part d'una estratègia més àmplia per reestructurar l'empresa. Walgreens, igual que altres grans cadenes, s'enfronta a un panorama desafiant en un mercat cada cop més competitiu. És possible que, després del que va ocórrer el 2019 amb la pandèmia, aquest tipus d'establiments hagin perdut la confiança d'un percentatge dels consumidors.