Els clients de Dia ho deixen clar: aquest és el producte que no poden deixar de comprar

Dia celebra amb orgull la distinció de tres dels seus productes amb el prestigiós segell "Sabor de l'Any 2025". Aquest reconeixement destaca la qualitat i sabor del seu Pernil Cuit Extra 97% Carn, el Flam d'Ou Capritxós i el Iogurt Natural DIA Làctia. Aquests guardons reflecteixen el compromís de la cadena amb l'excel·lència i la satisfacció dels seus clients.

Pernil Cuit Extra 97% Carn

El Pernil Cuit Extra de la línia La Nostra Alacena de Dia s'elabora amb un 97% de carn de porc, oferint una textura tendra i un sabor suau. Amb només 2 g de greix i 0,5 g de sucres per cada 100 g, aporta 20 g de proteïnes. Per aquesta raó es converteix en una opció nutritiva i deliciosa.

El seu envasat en atmosfera protectora garanteix la frescor, ideal per a esmorzars, berenars o receptes diverses. Aquest producte es presenta en un sobre de 150 grams i té un preu d'1,99 euros. Venen, aproximadament, cinc llesques.

En tastos a cegues, els consumidors li van atorgar una qualificació mitjana de 8,78, destacant el seu sabor autèntic i textura sucosa. El 82% dels participants va afirmar que el compraria sense dubtar, ressaltant el seu equilibri en el punt de sal i la seva suavitat.

Flam d'ou Capritxós

El Flam d'Ou amb Caramel de Dia, guardonat per segon any consecutiu, conté un 28% d'ou, el percentatge més alt del mercat. El seu sabor tradicional va obtenir una puntuació de 9,06 i la seva textura suau va assolir un 9,15 en les avaluacions. Amb menys hidrats de carboni i sucres que altres flams, manté l'autèntic sabor de les postres clàssiques.

Es comercialitza en un pack de 4 unitats de 100 grams per 1,35 euros. El 92% dels consumidors va afirmar que el compraria. Aquests li dediquen comentaris com "molt bon sabor a ou i caramel, sens dubte el millor que he provat".

Iogurt Natural Dia Làctia

El Iogurt Natural Dia Làctia, reconegut per tercer any consecutiu, s'elabora amb llet sencera 100% espanyola, oferint una textura molt cremosa. La seva fórmula renovada presenta un sabor més suau i menys àcid, adequat per a tots els paladars. Aquest iogurt es ven en un pack de 8 unitats de 125 grams per 1,41 euros.

En els tastos, va obtenir una nota propera al 9, i el 84% dels participants va afirmar que el compraria. Comentaris com "el sabor és suau, i no resulta àcid com altres. A més, la seva textura cremosa i el seu sabor equilibrat el fan irresistible" reflecteixen la satisfacció dels consumidors.

Aquests reconeixements refermen el compromís de Dia amb la qualitat i la satisfacció dels seus clients, oferint productes que combinen sabor excepcional i valor nutricional.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis