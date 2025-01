Adeu Ikea: el rival que obrirà moltíssimes botigues a Espanya aquest 2025 i arrasarà

El sector de la venda de mobles, decoració i complements per a la llar a Espanya es prepara per a una revolució. Les grans cadenes com Ikea ja no són les úniques que dominen el panorama. El 2025, un altre competidor, aquesta vegada danès, té plans molt ambiciosos que podrien posar en escac als gegants del sector.

L'empresa Jysk fa temps que creix al nostre país, però la seva expansió aquest any promet ser brutal. Si creies que l'oferta de mobles ja estava saturada, prepara't, perquè la competència s'intensifica. Aquest any, la marca obrirà desenes de botigues, i la seva presència serà molt més visible a tota Espanya.

JYSK: la cadena danesa que ve per quedar-se

La marca JYSK, és una cadena danesa especialitzada en descans, mobiliari i decoració. En el primer trimestre fiscal (de setembre a desembre de 2024), JYSK va obrir vuit botigues noves en diferents ciutats espanyoles com Múrcia, Cantàbria, Pamplona, Madrid, Jaén, Granada, Pontevedra i Cadis. Aquest creixement ràpid ha permès a la companyia assolir les 153 botigues a tot el país.

I no es queden aquí. Durant l'any fiscal 2024-2025, JYSK té previst obrir més de 30 noves botigues, principalment a Castelló, Huelva, Alacant, Almeria i València. Aquest tipus d'expansió no només reforça la seva presència al mercat, sinó que també assegura que moltes ciutats podran accedir als seus productes.

A més de la seva expansió en botigues, JYSK també està creixent en termes d'ocupació. Amb 2.000 treballadors a Espanya i Portugal, la companyia planeja crear 400 nous llocs de treball el 2025. Això no només es tracta d'obrir botigues, sinó d'oferir noves oportunitats laborals a tota la península, especialment per a venedors i gestors.

Carlos Haba, director de JYSK Espanya i Portugal, ha expressat que l'objectiu a llarg termini és assolir les 300 botigues al país. La marca també s'enorgulleix d'oferir un disseny escandinau accessible, amb el famós “hygge” danès com una de les seves senyes d'identitat. La relació qualitat-preu és un dels pilars que més destaca de la marca.

JYSK no només té productes de qualitat, sinó que també ha sabut adaptar-se a la demanda local, amb un enfocament en la comoditat, l'estil i els preus raonables. La seva presència al país està sent una veritable aposta pel futur.

Una marca que segueix creixent

Fundada el 1979 a Dinamarca, JYSK ara compta amb més de 3.000 botigues en 48 països. La seva expansió a Espanya va començar el 2009 amb l'obertura de la seva primera botiga a Cartagena, i des de llavors ha anat creixent de manera sostinguda. L'empresa segueix apostant per una proposta que barreja disseny, funcionalitat i accessibilitat per a tothom.

El mercat espanyol de mobiliari i decoració es prepara per a un canvi. Les grans cadenes de sempre ja no són les úniques que dominen el panorama. El 2025, un competidor danès té plans ambiciosos que podrien posar en escac als gegants del sector.

Aquesta empresa fa temps que creix, però la seva expansió aquest any promet ser impressionant. Si creies que l'oferta de mobles ja estava saturada, prepara't, perquè la competència s'intensifica. Aquest any, la marca obrirà desenes de botigues, i la seva presència serà molt més visible a tota Espanya.