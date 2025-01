Gir de 180 graus de Juan Roig i Mercadona: l'anunci que ha sorprès a molts

Mercadona ha anunciat una inversió de més de 250 milions d'euros en un ambiciós Pla d'Excel·lència Digital que busca millorar l'eficiència en totes les seves àrees de negoci. Igualment, vol modernitzar els seus processos interns i consolidar el seu lideratge en innovació tecnològica. Aquest pla, que s'executarà entre 2025 i 2028, permetrà optimitzar més de 300 aplicacions i processos dins de la companyia.

Mercadona IT: el cervell tecnològic darrere de la modernització

L'encarregat de dur a terme aquesta transformació és Mercadona IT, el departament tecnològic de la companyia, que ha experimentat un fort creixement recentment. Actualment, compta amb 1.200 professionals especialitzats en diverses àrees, com desenvolupament de programari, ciberseguretat, gestió de dades, infraestructura IT i disseny UX/UI.

Patricia Tobía, directora general de Mercadona IT, destaca que la clau de l'èxit està en implementar tecnologies d'avantguarda. "Volem seguir avançant en agilitat i eficiència, responent a les noves necessitats dels nostres clients i de la pròpia empresa", va afirmar. Per a això, s'han introduït noves arquitectures i llenguatges de programació que permetin un desenvolupament tecnològic més ràpid i eficaç.

Un dels principals focus d'aquesta transformació és l'optimització dels sistemes de gestió i presa de decisions. Gràcies a la digitalització, Mercadona ha desenvolupat aplicacions que agilitzen la innovació de productes, milloren la traçabilitat dels aliments i optimitzen els costos logístics. Aquestes eines permeten garantir la seguretat alimentària i la qualitat en totes les etapes del procés.

Una altra de les grans millores s'ha centrat en l'eficiència energètica dels seus supermercats. A través de sistemes intel·ligents d'il·luminació i climatització, la companyia ha aconseguit reduir fins a un 40% el consum energètic a les seves botigues. Aquesta iniciativa no només ajuda a disminuir els costos operatius, sinó que també reforça el compromís de Mercadona amb la sostenibilitat.

Un pla que aposta per la formació i el talent

Més enllà de la implementació tecnològica, Mercadona també està invertint en el talent del seu equip de IT. L'empresa ha desenvolupat un pla de formació contínua per als seus empleats, amb la finalitat que puguin especialitzar-se en diferents àmbits digitals i seguir innovant dins de la companyia.

Un altre punt clau de l'estratègia és la col·laboració amb empreses tecnològiques de primer nivell. Mercadona IT treballa amb líders del sector per implementar les millors solucions en infraestructura, ciberseguretat i anàlisi de dades. Aquesta sinergia permet que la companyia es mantingui a l'avantguarda en l'àmbit digital.

A més, l'impacte d'aquesta inversió es reflectirà en l'experiència de compra dels clients. Mercadona ha desenvolupat sistemes digitals que milloren la gestió de les comandes en línia, optimitzen el funcionament de les caixes d'autoservei i agilitzen la logística als seus magatzems. Tot això amb l'objectiu de fer que la compra als seus supermercats sigui més ràpida, eficient i còmoda.

Amb aquesta inversió de 250 milions d'euros, Mercadona referma el seu compromís amb la digitalització i la modernització del seu negoci. L'aposta per la tecnologia i la innovació optimitza la seva operativa interna i reforça el seu lideratge en el sector de la distribució. Amb aquests avenços, la companyia busca seguir oferint un servei més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats dels consumidors del futur.