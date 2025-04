Arriba la felicitat a Mercadona amb la delícia que torna bojos els clients: 3 euros

Mercadona segueix renovant la seva oferta per adaptar-se a les demandes dels seus clients. La cadena ha introduït recentment canvis que no han passat desapercebuts als seus supermercats. Entre ells, destaca la modificació en l'etiquetatge d'alguns dels seus productes més populars.

Què ha canviat en l'assortiment de formatge de Mercadona?

Mercadona ha canviat recentment el nom de les seves dues varietats de formatge Havarti. L'Havarti light, conegut pel seu menor contingut en greix, ha passat a dir-se simplement Light, mentre que l'Havarti normal ara es diu Cremós. Es tracta exclusivament d'un canvi d'etiquetatge que no afecta el producte en si ni a la seva recepta tradicional.

La confusió entre els consumidors va començar quan els clients habituals no trobaven el clàssic formatge Havarti light a les neveres dels supermercats Mercadona. En el seu lloc, van detectar un nou formatge anomenat Light, que presentava un envàs molt similar en forma, disseny i colorit a l'anterior. Mercadona va aclarir a les seves xarxes socials que es tracta del mateix formatge de sempre, únicament amb un nou nom i una etiqueta renovada.

El formatge Cremós és, per la seva banda, la versió reanomenada de l'anterior Havarti normal de Mercadona. Continua oferint exactament la mateixa textura tova, suau al tacte i molt agradable en boca, a més de conservar el mateix sabor delicat. La recepta, tal com ha confirmat la pròpia empresa, no ha patit canvis en cap dels seus ingredients ni en el seu mode d'elaboració.

La varietat Light també manté intacta la seva composició original, oferint una alternativa ideal per a aquells que busquen reduir el consum de greixos en la seva dieta. Aquest formatge conté menys greix que el Cremós, per la qual cosa resulta més adequat per a dietes lleugeres o hipocalòriques. Cada paquet de formatge Light de Mercadona conté 12 llesques perfectament disposades i té un preu de 3 euros, sent una opció econòmica i saludable.

Light i Cremós: mateixa qualitat, nova imatge

Mercadona ha apostat decididament per una simplificació en la presentació dels seus formatges per fer més senzilla l'elecció als seus clients. Aquest moviment forma part d'una estratègia de marca més neta i directa, facilitant així la identificació de cada varietat en els lineals de refrigerats. Ara, els noms Light i Cremós apareixen de manera clara al frontal de l'envàs, eliminant confusions anteriors.

El formatge Light de Mercadona continua destacant-se com un dels productes preferits per aquells consumidors que desitgen cuidar la seva alimentació diària. Gràcies al seu menor contingut de greix, es presenta com una excel·lent opció per a esmorzars equilibrats, berenars lleugers o sopars saludables. A més, el seu envàs pràctic de 300 grams facilita el seu emmagatzematge al frigorífic, permetent un consum progressiu sense pèrdua de qualitat.

El seu preu, fixat en 3 euros, manté l'excel·lent relació qualitat-preu que caracteritza molts dels productes de Mercadona. El formatge Light continua sent elaborat per Queserías Entrepinares, un dels principals proveïdors de confiança de la cadena valenciana. Aquesta varietat continua oferint el mateix sabor suau i cremós que tant ha conquerit els clients més exigents al llarg del temps.

La varietat Cremós de Mercadona també es presenta en un pràctic format de 12 llesques, igual que abans. La seva textura fundent i el seu sabor equilibrat la converteixen en una opció perfecta tant per preparar entrepans ràpids com per elaborar plats calents gratinats o sandvitxos al forn. Manté intacta la qualitat de sempre, simplement sota un nom diferent que respon a aquesta nova estratègia de simplificació i renovació d'imatge.

