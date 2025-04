Aquesta delícia de Mercadona és molt sana i val menys de 2 euros: corre que vola

Mercadona segueix apostant per ampliar la seva oferta de productes orientats a la cura de la salut. Cada cop més consumidors busquen aliments que els ajudin a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Incorporar opcions saludables en la dieta diària és una prioritat creixent per a moltes persones.

La nova opció per reduir el colesterol

Mercadona ha ampliat la seva gamma de productes saludables amb una nova margarina especial. Aquesta margarina, sota la marca Hacendado, està dissenyada per ajudar a controlar els nivells de colesterol de forma natural. Es presenta com una alternativa pràctica per incloure en la dieta diària, especialment en esmorzars i berenars.

El format triat per a aquesta margarina de Mercadona és una còmoda terrina de 250 grams. El seu preu és d'1,95 euros, disponible a tots els supermercats físics de la cadena i a la seva botiga en línia. Així, Mercadona acosta productes funcionals a un públic ampli i divers.

Un dels punts forts d'aquesta margarina és el seu contingut en èsters d'esterol vegetal. Aquestes substàncies, presents de forma natural en els vegetals, ajuden a bloquejar parcialment l'absorció del colesterol a l'intestí. El seu consum regular, en les quantitats recomanades, pot tenir efectes beneficiosos visibles en poques setmanes.

La textura cremosa d'aquesta margarina de Mercadona facilita el seu ús diari en diferents tipus de pa, torrades o galetes. No està recomanada per cuinar o fregir, ja que podria perdre part de les seves propietats. A més, s'ha de mantenir refrigerada per conservar totes les seves característiques.

Una margarina més lleugera i enriquida per cuidar el teu cor

La nova margarina de Mercadona destaca també per ser un producte més lleuger. Conté un 35 % menys de greix en comparació amb una margarina tradicional. Això permet gaudir del seu sabor i textura reduint al mateix temps l'aportació calòrica diària.

L'ús d'èsters d'esterol vegetal en la seva composició és un altre dels seus principals beneficis. Aquests compostos són àmpliament reconeguts per organismes de salut pel seu efecte positiu sobre el colesterol. Incorporar-los a través d'un producte tan senzill com una margarina facilita el seu consum regular.

Aquesta margarina de Mercadona, a més de ser més lleugera, està enriquida amb vitamines A i D. Aquestes vitamines són essencials per al manteniment d'una bona salut visual, òssia i del sistema immunològic. El seu baix contingut en sal la converteix en una opció encara més adequada per a aquells que cuiden la seva dieta.

Mercadona reforça amb aquest llançament el seu compromís d'oferir aliments funcionals a preus competitius. Amb aquesta margarina, la cadena posa a l'abast de tothom una eina pràctica per millorar la salut cardiovascular. Una alternativa senzilla, saborosa i eficaç per cuidar el cor sense renunciar al plaer d'un bon esmorzar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 28/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis