Ja ha arribat a Lidl la novetat que els clients demanaven a crits: còmoda i molt barata

En la recerca constant per millorar el nostre benestar, Lidl té un dispositiu que promet revolucionar la forma en què relaxem els nostres músculs. Aquest innovador aparell, disponible a la seva pàgina web, està dissenyat per oferir una experiència de massatge única, adaptant-se a les necessitats de cada usuari.

Massatge personalitzat per al teu coll i cap en qualsevol lloc

El dispositiu compta amb un disseny ergonòmic que s'adapta perfectament al contorn del cap i el coll. La seva forma està pensada per proporcionar un massatge efectiu en aquestes àrees, ajudant a alleujar tensions i promoure la relaxació. A més, la seva mida compacta i la seva bateria integrada permeten portar-lo a qualsevol lloc, assegurant que el benestar estigui sempre a l'abast de la teva mà.

La bateria d'aquest dispositiu ofereix una autonomia mínima de 60 minuts amb una càrrega completa. Així garanteix múltiples sessions de massatge sense necessitat de recarregar constantment. La recàrrega es realitza fàcilment mitjançant un cable USB i adaptador inclosos, facilitant el seu ús en diferents entorns, ja sigui a casa, a l'oficina o de viatge.

Per al seu funcionament, el dispositiu incorpora dos capçals de massatge rotatoris que giren en direccions oposades, imitant el moviment d'un massatge manual. Aquesta característica permet una estimulació profunda dels músculs. D'aquesta manera, contribueix a la reducció de l'estrès i la millora de la circulació sanguínia a la zona cervical.

La funda de tacte suau afegeix un plus de confort, permetent el seu ús directe sobre la pell o sobre la roba. Tot dependrà de la preferència de l'usuari. A més, la funda és extraïble i rentable, assegurant una higiene òptima després de cada ús.

Relaxa't i gaudeix: facilitat d'ús i tecnologia avançada

El dispositiu està equipat amb un interruptor d'encesa i apagat de fàcil accés, juntament amb un indicador LED que mostra l'estat de funcionament. Una característica destacada és la seva funció d'apagat automàtic després d'aproximadament 15 minuts d'ús continu, promovent un massatge segur i evitant possibles molèsties per ús prolongat.

És important seguir les recomanacions d'ús proporcionades per Lidl per garantir una experiència segura i efectiva. El dispositiu està dissenyat per a ús personal i no s'ha d'utilitzar sobre plaques vitroceràmiques, làmpades halògenes, superfícies de fusta, superfícies calentes o danyades i zinc. A més, es recomana no utilitzar el dispositiu en persones amb condicions mèdiques específiques sense consultar prèviament a un professional de la salut.

Amb un preu de 29,99 euros, aquest dispositiu representa una inversió accessible en el teu benestar. Lidl continua demostrant el seu compromís amb la innovació i la qualitat, oferint productes que milloren la vida quotidiana dels seus clients.

Preus i ofertes actualitzats el dia 07/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis