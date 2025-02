Grata sorpresa a Mercadona que alegra milers de clients: serà al febrer

Mercadona continua l'expansió de la seva secció 'Listo para Comer', oferint als clients una àmplia varietat de plats acabats de preparar per emportar o consumir a la botiga. Actualment, més de 1.110 botigues a Espanya i Portugal compten amb aquesta secció, que inclou una selecció de begudes fredes i una zona de taules i cadires per a més comoditat. Al febrer, la cadena té previstes noves obertures per apropar aquest servei a més localitats.

Pròximes obertures al febrer

El 24 de febrer, Mercadona inaugurarà la secció 'Listo para Comer' a la botiga ubicada al Carrer Mar Adriàtic de San Fulgencio, Alacant. Aquesta obertura forma part del pla de la companyia per implementar aquesta secció a pràcticament tota Espanya. Amb aquestes incorporacions, Mercadona busca facilitar la vida dels seus clients, oferint plats acabats de cuinar per consumir a casa o on prefereixin.

La secció 'Listo para Comer' s'ha convertit en una solució ideal per a aquells que busquen menjars ràpids i de qualitat sense renunciar al sabor casolà. La varietat de plats disponibles abasta des d'opcions tradicionals fins a propostes més innovadores, adaptant-se als gustos i necessitats d'una àmplia gamma de consumidors.

A més del menjar preparat, la secció compta amb una selecció de begudes fredes i postres, completant una oferta integral per a un àpat complet. La zona de taules i cadires permet als clients gaudir dels seus plats acabats de fer sense necessitat d'esperar a arribar a casa, afegint comoditat a l'experiència de compra.

Mercadona ha invertit en la formació del seu personal per garantir que els plats de 'Listo para Comer' mantinguin alts estàndards de qualitat i sabor. Aquesta dedicació ha estat clau per a l'èxit i la ràpida expansió de la secció en tot el territori espanyol i portuguès.

Varietat de plats disponibles

La secció 'Listo para Comer' de Mercadona ofereix una àmplia gamma de plats per satisfer diferents preferències i necessitats dietètiques. Entre les opcions disponibles es troben amanides fresques, plats de cullera, carns, peixos i opcions vegetarianes. Aquesta diversitat permet als clients triar entre una varietat de menjars, des de les més tradicionals fins a les més contemporànies.

Alguns dels plats destacats inclouen la truita de patates amb ceba, coneguda pel seu sabor casolà i textura sucosa, i el pollastre arrebossat, saborós i cruixent, acompanyat de salsa barbacoa. Per a aquells que busquen opcions més lleugeres, l'amanida de pasta i tonyina és una elecció saludable i refrescant.

Mercadona també ha introduït plats especials per a diferents èpoques de l'any. Des d'amanides o hamburgueses, fins a plats típics de les celebracions nadalenques. Aquestes propostes estacionals permeten als clients gaudir de menjars que s'adapten als seus gustos i necessitats en cada moment.

Amb l'expansió de 'Listo para Comer', Mercadona reforça el seu compromís d'oferir solucions pràctiques i de qualitat als seus clients. S'adapta a les tendències actuals que faciliten el dia a dia d'aquells que busquen opcions de menjar ràpid sense renunciar a la qualitat. Les pròximes obertures al febrer són una mostra més de l'esforç continu de la companyia per millorar i ampliar els seus serveis.