Última crida de Carrefour: el millor producte per descansar, a preu de saldos

Carrefour ha posat en marxa una oferta difícil d'ignorar en un dels seus matalassos viscoelàstics més complets i tecnològics. Fins diumenge, els clients el poden trobar amb un descompte que el converteix en una opció immillorable per millorar el descans. Gràcies als seus materials d'alta qualitat i el seu disseny reversible, el matalàs s'adapta a diferents necessitats i estils de son, garantint la comoditat.

Carrefour enfonsa el preu d'un grandíssim matalàs

Aquest matalàs, que abans tenia un preu de 415 euros, ara està disponible per només 166 euros. Això suposa una rebaixa de més del 60%. Aquest descompte el converteix en una de les ofertes més destacades de la temporada a la secció de descans de Carrefour.

El DROM Borno, amb mesures de 150x190 cm, compta amb tecnologia de poliuretà i-gel, que proporciona una comoditat excepcional en qualsevol postura. El seu disseny reversible permet triar entre dos nivells de fermesa, oferint una experiència de descans completament personalitzada.

Un altre dels punts forts és l'embuatat amb 3 cm d'hiperelàstica, que millora la ventilació i permet que l'aire circuli millor, evitant acumulacions de calor. A més, la seva capa de làtex suau aporta una sensació envoltant que afavoreix la relaxació muscular i el descans profund.

A més de la comoditat, aquest matalàs destaca pel seu pes lleuger, cosa que facilita el seu transport i la seva instal·lació en qualsevol dormitori. És una opció ideal per a aquells que busquen renovar el seu descans amb un matalàs d'alta qualitat sense haver de fer una gran despesa.

Un descans òptim al millor preu a Carrefour

El disseny del matalàs DROM Borno combina materials d'última generació amb una estructura que s'adapta al cos. D'aquesta manera, proporciona un suport equilibrat per a la columna vertebral. Això contribueix a reduir la pressió en punts clau com l'esquena, les espatlles i els malucs, millorant la qualitat del descans.

Gràcies a la seva tecnologia de poliuretà i-gel, aquest matalàs manté una temperatura òptima durant la nit, evitant l'excés de calor. Això és especialment beneficiós per a aquells que tenen un son lleuger o tendeixen a moure's durant la nit.

La possibilitat de triar entre dos nivells de fermesa el converteix en una opció versàtil. És ideal tant per a aquells que busquen un matalàs més tou com per a aquells que prefereixen un suport més ferm. Aquest matalàs està dissenyat per ajustar-se a les preferències de cada usuari, garantint un descans reparador.

Amb aquesta rebaixa espectacular, Carrefour permet als seus clients accedir a un matalàs de gamma alta a un preu molt per sota de l'habitual. De 415 euros a 166 euros, una oportunitat única per renovar el descans amb la millor qualitat i al millor preu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 31/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis