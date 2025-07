Boticaria García, nutricionista, avisa sobre aquest gaspatxo del súper: 'Molta cura'

El gaspatxo és una de les opcions més refrescants i saludables durant els mesos calorosos d'estiu. Amb ingredients naturals com el tomàquet, cogombre, ceba i pebrot, es considera un plat lleuger i ple de vitamines. Tanmateix, no tots els gaspatxos són iguals, i alguns productes envasats poden no ser tan saludables com semblen. La nutricionista Boticaria García ha llançat un advertiment sobre els gaspatxos del supermercat: "Molta cura", assegura.

Els ingredients que ens han de preocupar

El gaspatxo es considera una opció saludable. Tanmateix, Boticaria García assenyala que alguns ingredients presents en certes versions comercials poden causar molèsties digestives en algunes persones. En particular, l'experta alerta sobre el cogombre i l'all, dos ingredients comuns en aquesta recepta.

"El cogombre, tot i que és refrescant i molt saludable, pot resultar una mica difícil de digerir per a algunes persones. Això es deu al seu alt contingut d'aigua i fibra, que pot generar sensació de pesadesa o malestar estomacal", explica la nutricionista. De la mateixa manera, l'all, tot i que té propietats antioxidants i és un bon potenciador de sabor, pot irritar l'estómac en persones sensibles.

Com reduir els efectes del cogombre i l'all?

Per a qui són més sensibles a aquests ingredients, Boticaria García ofereix alguns consells pràctics. En el cas del cogombre, recomana eliminar-ne les llavors, que són les parts més fibroses i difícils de digerir. "Si s'eliminen les llavors del cogombre, reduïm l'impacte de la fibra a l'estómac, cosa que pot facilitar-ne la digestió", explica la nutricionista.

Pel que fa a l'all, la recomanació és ajustar la quantitat utilitzada al gaspatxo. "No cal fer servir grans quantitats d'all per donar-li sabor al gaspatxo. Si ets sensible, pots reduir-ne la quantitat i igualment gaudir d'un bon sabor sense molèsties", comenta García.

Gaspatxo envasat: És tan saludable com sembla?

Tot i que el gaspatxo és una recepta saludable per naturalesa, les versions envasades no sempre mantenen els mateixos estàndards nutricionals. Molts gaspatxos comercials contenen conservants, additius i, de vegades, un excés de sal, cosa que en redueix els beneficis.

És important llegir les etiquetes dels productes envasats. Busca aquells amb un alt contingut d'hortalisses i evita els que tenen un excés de sal o sucre afegit.

A més, García assenyala que en alguns gaspatxos industrials, el percentatge d'hortalisses és baix, cosa que implica que el producte té més aigua i menys valor nutritiu. "Quan compris gaspatxo envasat, verifica que més del 90% dels ingredients siguin verdures fresques", afirma l'experta.

Consells per triar un bon gaspatxo envasat

Si prefereixes comprar gaspatxo al supermercat, diversos nutricionistes ofereixen algunes pautes clau per triar el més saludable:

Revisa la llista d'ingredients: Assegura't que els ingredients principals siguin tomàquet, cogombre, pebrot, ceba, oli d'oliva i vinagre. Si hi trobes conservants, colorants o additius, és millor buscar una altra opció.

Controla el contingut de sal: La quantitat de sal no ha de superar 1 gram per cada 100 mil·lilitres de producte. "L'excés de sal és un dels principals problemes dels gaspatxos envasats", explica García.

Evita els sucres afegits: Alguns gaspatxos poden contenir sucres afegits per millorar-ne el sabor. És recomanable optar per productes sense aquests ingredients addicionals.

Boticaria García ho defineix molt bé

El gaspatxo és un plat deliciós i saludable, ideal per als dies calorosos d'estiu, sempre que es triï bé. Com ens recorda Boticaria García, tot i que és una recepta carregada de beneficis, hem d'anar amb compte.

Sobretot amb els ingredients que poden causar molèsties digestives, com el cogombre i l'all. Hem d'assegurar-nos que els productes envasats siguin de qualitat.

Seguint aquests simples consells, podem gaudir d'un gaspatxo que no només sigui saborós, sinó també adequat per a la nostra salut digestiva i nutricional. Com sempre, llegir les etiquetes i optar pels productes més naturals i frescos és clau per aprofitar al màxim aquest tradicional plat espanyol.