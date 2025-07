Arriba a Mercadona la delícia que et salvarà qualsevol àpat: ràpida i molt barata

En la recerca de solucions ràpides, saludables i delicioses per al menjar diari, molts de nosaltres ens trobem amb limitacions de temps. Doncs bé, la solució perfecta acaba d'arribar a Mercadona.

El supermercat espanyol té un producte que s'està convertint en un imprescindible per a aquells que busquen un menjar saborós, ràpid de preparar i econòmic, sense renunciar a la qualitat.

El plat preparat de Mercadona que ofereix molts avantatges

Parlem de la pasta de pollastre al pesto congelada de Mercadona, que ha estat dissenyada per fer que els àpats ràpids siguin saborosos i nutritius. Es tracta d'un plat equilibrat, que combina una pasta perfectament cuita, trossos de pollastre sucosos i una salsa pesto carregada de sabor. Tot això en una presentació congelada que es conserva perfectament i està llesta per ser preparada en qüestió de minuts.

El millor de tot és la seva increïble relació qualitat-preu. Per un cost molt baix, Mercadona ofereix un plat complet que pots gaudir en 10 minuts, ideal per a qui té poc temps per cuinar. La barreja d'ingredients frescos i la seva facilitat de preparació fan que aquesta pasta sigui l'opció perfecta per a qualsevol àpat del dia.

La composició nutricional és bona i els seus beneficis també

A més de ser fàcil de preparar, la pasta de pollastre al pesto de Mercadona també ofereix una excel·lent opció nutricional. Aquest plat té un equilibri perfecte de macronutrients: hidrats de carboni provinents de la pasta, proteïnes del pollastre i greixos saludables de la salsa pesto, que generalment s'elabora amb oli d'oliva. És una opció rica en proteïnes i baixa en calories, cosa que la converteix en una alternativa atractiva per a qui vol mantenir una dieta equilibrada.

Cada ració ofereix una quantitat moderada de greixos saturats, cosa que la fa una opció força saludable per a aquells que intenten controlar la seva ingesta calòrica o reduir els greixos. A més, la pasta al pesto congelada de Mercadona no conté conservants artificials, això reforça el seu valor com a opció natural.

El mètode de preparació és tan senzill que sorprèn

Com que està congelada, només cal escalfar-la en una paella durant uns minuts o al microones. En només 5-10 minuts tindràs un plat calent, saborós i ple de nutrients llest per gaudir. No cal afegir cap ingredient extra a aquest aliment de Mercadona, ja que la salsa pesto proporciona tot el sabor necessari per a un plat deliciós.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.