Mercadona arrasa amb el producte que li encantarà al teu pare: qualitat per 1 euro

Mercadona, reconeguda cadena de supermercats a Espanya, ofereix una varietat d'after shaves sota la seva marca Deliplus, dissenyats per satisfer les necessitats específiques de cada tipus de pell. Aquests productes no només calmen i protegeixen la pell després de l'afaitat, sinó que també proporcionen hidratació i una sensació de frescor duradora.

Els 3 productes de Mercadona necessaris després de l'afaitat

En l'assortiment de Mercadona, trobem diferents opcions perquè la pell quedi alleujada després de l'afaitat. Cadascuna d'elles està pensada per a diferents tipus de pells i preferències. Per això, llegeix bé les seves característiques per saber quina et convé.

Gel After shave Sensitive 0% alcohol

Està formulat especialment per a pells normals, amb una textura lleugera i de ràpida absorció permet una aplicació còmoda sense deixar sensació greixosa. L'àloe vera, conegut per les seves propietats calmants i regeneratives, ajuda a reduir la inflamació i la irritació de la pell. Per això, alleuja l'enrogiment i la cremor que sovint acompanya l'afaitat.

A més, l'àloe vera nodreix la pell, mantenint-la hidratada i protegida d'agents externs. Aquest after shave és apte fins i tot per a les pells més sensibles, evitant irritacions o al·lèrgies. La seva fragància suau i fresca aporta una sensació de neteja i benestar després de cada ús.

Per aplicar-lo, es recomana netejar el rostre amb aigua tèbia i un netejador facial suau. Després de l'afaitat, aplicar una petita quantitat del gel a les zones afaitades, fent un suau massatge fins a la seva completa absorció. El seu ús diari ajuda a mantenir la pell hidratada i protegida.

Pots trobar-lo a les botigues de Mercadona en el seu format de 100 ml a un preu d'1,30 euros. És una opció realment econòmica per a un article que pots portar amb tu on sigui necessari.

Lloció After shave Fresh

Aquesta loció està dissenyada per proporcionar una sensació de frescor i suavitat després de l'afaitat. Enriquida amb glicerina i mentol, ofereix propietats calmants i revitalitzants que ajuden a mantenir la pell hidratada i protegida. La seva fórmula sense alcohol prevé la irritació i l'enrogiment, deixant una agradable fragància a la pell.

La textura lleugera d'aquesta loció permet una ràpida absorció sense deixar residus greixosos. És ideal per a homes que busquen un after shave efectiu que cuidi la seva pell de manera natural i suau. A més, la seva fórmula hipoal·lergènica la fa apta per a tot tipus de pells.

Per al seu ús, es recomana aplicar una petita quantitat de loció al palmell de les mans i fer un massatge suau sobre la pell acabada d'afaitar, evitant àrees irritades o amb talls. El seu ús regular contribueix a una pell més suau i saludable. Està disponible en aquest format de 150 ml per un preu d'1,35 euros.

Bàlsam After shave Sensitive 0% alcohol

Pensat per a pells sensibles, aquest bàlsam after shave ofereix una sensació de frescor i confort immediats després de la seva aplicació. La seva fórmula sense alcohol ni perfum minimitza el risc d'irritacions i al·lèrgies, sent ideal per a les pells més delicades. A més, conté ingredients hidratants que ajuden a mantenir la pell suau i protegida.

La textura cremosa d'aquest bàlsam facilita la seva aplicació i ràpida absorció, sense deixar sensació enganxosa. És perfecte per a aquells que busquen una cura post-afaitat que calmi i regeneri la pell, proporcionant una barrera protectora contra agressions externes.

Per aplicar-lo, es recomana estendre una petita quantitat sobre el rostre i coll després de l'afaitat, realitzant un suau massatge fins a la seva completa absorció. El seu ús diari ajuda a mantenir la pell en òptimes condicions, evitant sequedat i molèsties. En aquest cas, venen 100 ml i es pot comprar per 1,60 euros.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis