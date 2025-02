Lidl deixa anar la bomba: la novetat que acaben d'anunciar i sorprèn mitja Espanya

Lidl ha tornat a sorprendre els seus clients amb un nou projecte que gairebé ningú esperava. La cadena de supermercats alemanya, coneguda pels seus preus econòmics, acaba de rebre el vistiplau per a un projecte que feia anys que esperava. Ara, Lidl té via lliure per fer un pas que podria revolucionar les seves botigues, tant a Espanya com a mig món.

El nou projecte de Lidl ha causat un gran enrenou entre els consumidors. Molts no imaginaven que el supermercat pogués aventurar-se en aquest terreny, però la decisió d'un tribunal ha esvaït tots els dubtes. Lidl té via lliure per obrir el seu primer pub; un nou projecte que podria arribar també a Espanya.

Un pub dins del supermercat, l'últim de Lidl

El pla de Lidl va començar el 2019 a Irlanda del Nord, més específicament a la localitat de Dundonald, a prop de Belfast. La companyia volia obrir un pub dins del seu supermercat, però va trobar oposició. Philip Russell, propietari de diverses licoreries, es va oposar a la iniciativa, retardant el projecte durant alguns anys.

El 2020, Lidl va aconseguir un permís de planificació per crear una sala de tastos dins del seu establiment. La idea era associar-se amb un bar per obtenir la llicència de venda d'alcohol i destinar una inversió de 410.000 lliures esterlines a la construcció. No obstant, la legislació d'Irlanda del Nord no permet la concessió de noves llicències, sense la cessió d'una existent, cosa que va complicar l'obertura.

El conflicte legal va continuar fins que, recentment, un tribunal va fallar a favor de Lidl. L'empresa va aconseguir demostrar que existeix una manca de locals amb llicència a la zona, cosa que va facilitar l'aprovació del projecte. Amb aquest suport legal, Lidl podrà fer realitat la seva idea en els pròxims mesos.

Aquest nou pub no només oferirà begudes alcohòliques, sinó que també comptarà amb una àrea de menjar per emportar. Amb aquesta combinació, Lidl busca millorar l'experiència de compra i atreure més clients. A més, la companyia pretén que l'espai tingui un disseny modern i acollidor, similar al dels bars tradicionals.

Una aposta innovadora de Lidl

Lidl ha demostrat en diverses ocasions que no tem innovar. La companyia, d'origen alemany, ha anat més enllà de la simple venda de productes alimentaris i ha explorat nous models de negoci. Amb aquesta nova iniciativa, busca atreure un públic més ampli i diferenciar-se de la competència.

La cadena ja ha provat diferents estratègies per a créixer, des de la incorporació de productes gourmet fins a la millora del menjar per emportar. Ara, amb l'obertura del seu primer pub, Lidl podria consolidar-se encara més com una empresa versàtil capaç d'adaptar-se a les tendències del mercat.

Aquesta estratègia, a més d'atreure nous clients, podria servir com a prova pilot per a futures obertures en altres ubicacions. Es convertirà en una tendència incorporar bars dins de les botigues? Per ara, Lidl es prepara per llançar la seva nova proposta i sorprendre tothom.