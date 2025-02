Arriba avui a Lidl el millor regal per al teu xicot en Sant Valentí i per menys de 5 euros

Lidl continua apostant per la moda assequible amb una samarreta oversize per a home que destaca per la seva comoditat i disseny modern. Aquesta peça, confeccionada en 100% cotó, és perfecta per a aquells que busquen un estil relaxat sense renunciar a la qualitat. Disponible en tres colors clàssics, és una opció ideal per a qualsevol armari.

Un disseny que combina fàcilment

Aquesta samarreta de tall oversize està dissenyada per oferir un ajustament folgat i còmode, perfecte per a un look desenfadat. Les seves espatlles caigudes i el coll rodó aporten un toc modern. Per la seva banda, les mànigues de tres quarts li afegeixen un estil versàtil, apte per a qualsevol època de l'any.

Confeccionada en Heavy-Jersey, un teixit robust i resistent, garanteix durabilitat sense sacrificar la suavitat al tacte. La seva qualitat es veu reflectida en la sensació agradable que proporciona, ideal per a l'ús diari. A més, Lidl reforça el seu compromís amb la sostenibilitat en donar suport al cultiu de cotó responsable a l'Àfrica, apostant per materials de producció ètica.

Quant a colors, està disponible en blau, verd i negre, permetent triar l'opció que millor combini amb cada estil. No obstant això, hi ha una diferència en la disponibilitat de talles: la verda i la negra estan disponibles de S a XL. La blava només es pot trobar de M a XL.

El seu disseny minimalista i versàtil fa que pugui combinar-se fàcilment amb texans, pantalons esportius o fins i tot bermudes. D'aquesta manera, es converteix en una peça essencial per a qualsevol temporada.

Així et durarà més aquesta samarreta

Per garantir que la samarreta mantingui la seva qualitat, és important seguir algunes recomanacions de cura. S'ha de rentar a un màxim de 40 °C, evitant l'ús de lleixiu per preservar el color i la textura i mai en sec. Pot assecar-se en assecadora a baixa temperatura (màxim 60 °C) i planxar-se a 150 °C, fins i tot amb vapor.

La samarreta ja està disponible a les botigues Lidl, però per temps limitat. Com sol passar amb els seus productes més demandats, és recomanable adquirir-la com més aviat millor per assegurar-se de trobar la talla i el color desitjat.

A més del preu atractiu de 4,99 euros, Lidl ofereix una relació qualitat-preu difícil de superar. I és que en altres botigues el preu de samarretes amb aquest teixit és superior. Aquesta opció es posiciona com una alternativa assequible sense renunciar a la qualitat.

Amb aquest llançament, Lidl torna a demostrar que la moda còmoda, funcional i assequible és possible. Aquesta samarreta oversize és una opció perfecta per a aquells que busquen una peça versàtil, de qualitat i a un preu immillorable.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis