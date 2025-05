Acaba d'arribar a Mercadona el menjar més fresc i barat de l'estiu: només 4 euros

Mercadona segueix sorprenent els seus clients amb novetats pensades per a cada temporada. Amb l'arribada del bon temps, els productes frescos i lleugers guanyen protagonisme. Aquesta vegada, la cadena aposta per una proposta ideal per gaudir en qualsevol moment.

Mercadona revoluciona la seva secció d'encurtits

Mercadona amplia la seva oferta d'encurtits amb un llançament molt esperat. Es tracta de les seves noves olives verdes al natural partides. Ja estan arribant a les botigues de tota Espanya per alegria dels seus clients més fidels, que sempre esperen novetats fresques.

Aquestes olives de Mercadona destaquen per la seva recepta tradicional i el seu sabor autèntic. Porten all, pebrot vermell i farigola entre els seus ingredients principals. La combinació de sabors potencia el seu caràcter fresc, aromàtic i natural, ideal per als mesos de més calor.

La cadena recomana consumir-les ben fresquetes, especialment ara que la calor apreta. Són ideals per a reunions familiars, sopars amb amics o com a aperitiu lleuger entre hores. Encaixen perfectament en qualsevol moment del dia, aportant frescor i un sabor molt agradable que conquista des del primer mos.

El producte es presenta en un pot pràctic d'1,24 kg, pensat per compartir o conservar a casa durant diversos dies. El seu preu és de tan sols 4 euros, una xifra molt competitiva per la seva mida i qualitat. Així, Mercadona ofereix qualitat, quantitat i estalvi als seus consumidors, reforçant la seva aposta per productes frescos, tradicionals i assequibles.

Per què les noves olives de Mercadona són una opció irresistible?

Les olives verdes partides de Mercadona són un encert segur per als amants dels sabors tradicionals. No contenen additius innecessaris ni conservants artificials afegits. Són una opció ideal per a aquells que busquen una alimentació senzilla, saludable i basada en ingredients naturals que respecten el sabor original.

El toc de farigola i all realça el sabor de les olives sense arribar a saturar-lo ni ocultar la seva essència. A més, el pebrot vermell els aporta un matís dolç molt equilibrat que conquista el paladar dels més exigents. L'amaniment complet ofereix una experiència de sabor molt refrescant, ideal per acompanyar plats d'estiu o per gaudir com a picoteig en qualsevol moment.

La seva versatilitat a la cuina és un altre gran avantatge que no es pot ignorar. Aquestes olives es poden afegir a amanides, plats freds, broquetes, torrades o fins i tot guisats lleugers de peix o carn blanca. Combinen a la perfecció amb receptes lleugeres d'estiu i plats informals que requereixen un toc de frescor i tradició, aportant color i sabor natural.

Gràcies al pot d'1,24 kg, la seva conservació al frigorífic és senzilla i duradora. N'hi ha prou amb mantenir-les fresques i ben tancades perquè conservin tot el seu sabor, aroma i textura durant diversos dies. Tot això per només 4 euros, un preu imbatible que reafirma Mercadona com a líder en oferir productes de qualitat a preus accessibles.

