Divendres arriba a Lidl l'invent que et salvarà de la calor d'estiu: volarà

Lidl segueix apostant per productes pràctics que faciliten la vida diària durant l'estiu. Amb l'arribada de la calor, mantenir la casa fresca i protegida es converteix en una prioritat. Gaudir de la ventilació sense preocupacions ara és més fàcil gràcies a les seves noves propostes.

Protegeix la teva llar de la calor i dels insectes

Des d'aquest divendres, Lidl posa a la venda la seva cortina mosquitera per a portes. Es tracta d'una opció ideal per protegir la llar d'insectes sense renunciar a la ventilació. A més, el seu disseny permet adaptar-se a portes de fins a 100 x 220 cm.

La cortina mosquitera de Lidl ofereix una protecció eficaç fins i tot amb la porta del balcó o del pati oberta. El seu teixit de polièster resistent als raigs UV assegura una llarga vida útil. A més, permet el pas de llum i aire, garantint frescor a la llar.

Disponible en colors blanc i antracita, la cortina de Lidl combina funcionalitat i estètica. La seva presència discreta no altera la decoració de portes exteriors o interiors. Així, manté la teva llar protegida sense perdre estil ni comoditat.

Un dels grans atractius d'aquesta cortina mosquitera de Lidl és el seu preu accessible. Només costa 5,99 euros, una inversió molt petita per a la gran protecció que ofereix. Una opció pràctica i econòmica per als mesos més càlids.

Instal·lació senzilla i materials resistents

La cortina mosquitera que Lidl ofereix aquesta setmana inclou dos sistemes de muntatge senzills. Es pot instal·lar de forma permanent mitjançant una cinta adhesiva extraforta. També existeix l'opció de fixar-la de manera extraïble amb cinta de velcro.

Gràcies a aquestes solucions d'instal·lació, col·locar la cortina mosquitera de Lidl és ràpid i no requereix eines especials. Només cal ajustar correctament el material a la porta. Així, garanteix una protecció immediata davant d'insectes.

Per millorar la seva funcionalitat, la cortina mosquitera de Lidl incorpora pesos a la part inferior. Aquests pesos tensen els panells de tela i eviten que es moguin amb el vent. D'aquesta manera, la protecció és constant i efectiva durant tot l'estiu.

A més, tant el teixit com la motllura de la cortina mosquitera de Lidl poden escurçar-se de forma individual. Això permet adaptar-la perfectament a portes de diferents alçades o amples. Així, cada llar pot personalitzar la seva cortina sense dificultat.

La cortina mosquitera que Lidl porta de nou a les seves botigues no és una novetat, però continua sent un èxit per la seva qualitat. No tots els productes combinen preu, funcionalitat i estètica com aquesta opció. Amb aquesta cortina, Lidl torna a demostrar el seu compromís amb solucions pràctiques.

