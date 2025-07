Ni tonyina ni salmó: aquest peix de Mercadona és el més saludable i fàcil de cuinar

Quan pensem en peix, la tonyina i el salmó solen ser els més populars. Es tracta d'opcions que agraden a gairebé tothom, encara que el seu preu no sempre està a l'abast de qualsevol butxaca. De totes maneres, la veritat és que supermercats com Mercadona compten amb una gran varietat de peixos.

En aquest sentit, un dels productes més populars ara mateix són els filets de melva de Mercadona. Parlem d'una alternativa deliciosa, sana i fàcil de cuinar. Aquest peix és ideal per a aquells que busquen varietat a la seva dieta sense complicar-se.

Què fa tan especial la melva de Mercadona?

La melva és un peix blau, ric en àcids grassos omega-3, essencials per a la salut cardiovascular. També és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat i baixa en greixos saturats. Si bé no és tan coneguda com la tonyina, els seus beneficis nutricionals la fan una bona opció per a la nostra salut i Mercadona la combina amb pebrots.

Els filets de melva de Mercadona són fàcils de preparar i molt pràctics. Venen llestos per menjar, cosa que els fa ideals per a aquells que no tenen gaire temps. En pocs minuts pots gaudir d'un aliment saludable i deliciós en plats com les amanides.

La melva, un autèntic tresor culinari

La melva és extremadament versàtil a la cuina. Pots cuinar-la a la planxa, al forn o en salsa, però aquesta vegada, Mercadona ofereix una opció ja llesta per gaudir. A més, el seu sabor suau s'adapta bé a una varietat d'ingredients i combinacions fresques per a aquest estiu.

Un altre avantatge dels filets de melva de Mercadona és el seu preu assequible. Comparats amb la tonyina o el salmó, els filets de melva són més econòmics. Això et permet gaudir d'un peix de qualitat sense trencar el pressupost.

El motiu pel qual els filets de melva de Mercadona són ideals

Cada 100 grams de producte conté 267 calories, cosa que el converteix en una opció relativament lleugera. Pel que fa als greixos, aporta 21 grams, dels quals només 3,5 saturats, sent una opció més saludable que altres peixos en conserva. A més, conté 19 grams de proteïnes d'alta qualitat, essencials per mantenir una dieta equilibrada.

Aquest peix és baix en sucres, amb només 0,9 grams per cada 100, i té 0,65 grams de sal, que el converteix en una opció amb un nivell moderat de sodi. Els filets de melva de Mercadona ofereixen una excel·lent font de proteïnes, amb pocs greixos dolentes i una quantitat controlada de sal. Ideal per a qui busca cuidar la seva alimentació sense renunciar al sabor.

