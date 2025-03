Arriba la felicitat a Lidl amb l'aparell que molts busquen amb urgència: baratíssim

Despertar-se a temps i amb bon ànim no sempre és fàcil, però Lidl vol que sí que ho sigui. Moltes persones busquen solucions que els ajudin a començar la jornada de manera més còmoda. Trobar un dispositiu pràctic, modern i eficient pot marcar la diferència, per això Lidl té un article que reuneix tot això en un sol aparell.

Tecnologia i comoditat en un sol dispositiu

Aquest innovador aparell destaca per la seva facilitat d'ús amb una pantalla LED digital que mostra l'hora de manera clara i visible en qualsevol moment del dia. A més, permet configurar dues alarmes independents, ideal per a aquells que tenen diferents horaris de son. El seu sistema de so estèreo garanteix un despertar agradable amb la millor qualitat d'àudio.

Però la seva funcionalitat no acaba aquí, ja que incorpora una base de càrrega sense fils Qi, perfecta per mantenir el mòbil amb bateria sense utilitzar cables. També compta amb un port USB addicional, permetent carregar un altre dispositiu de manera simultània. Tot això el converteix en un accessori imprescindible per a la tauleta de nit.

La comoditat és en els detalls i la seva funció de repetició permet posposar l'alarma en intervals de 9 minuts. A més, el temporitzador d'apagat automàtic ofereix opcions de 15, 30, 60, 90 i 120 minuts. Aquesta característica és ideal per a aquells que gaudeixen de quedar-se adormits amb música o ràdio sense preocupar-se per apagar l'aparell.

Parlem del radiodespertador de Lidl, un gadget que combina tecnologia i funcionalitat. Amb un disseny compacte de 13,5 x 13,5 x 6,1 cm i un pes lleuger de 300 grams, s'adapta a qualsevol espai. La seva estructura moderna i minimalista el fa perfecte per a qualsevol habitació.

Un preu irresistible a Lidl

La facilitat d'ús és un altre dels seus punts forts. Funciona amb connexió al corrent elèctric i també amb bateria inclosa, cosa que permet seguir utilitzant-lo en cas de talls de llum. La seva configuració és senzilla i intuïtiva, sense necessitat d'instruccions complicades.

Aquest radiodespertador és una opció ideal per a aquells que busquen un dispositiu complet i assequible. A més del seu disseny i funcionalitats, el seu preu el fa encara més atractiu. Originalment costava més, però ara Lidl l'ha rebaixat a només 29,99 euros.

Aquesta oferta exclusiva està disponible a la botiga en línia de Lidl. La compra inclou enviament ràpid, assegurant que arribi a casa en pocs dies. Una oportunitat perfecta per actualitzar la teva tauleta de nit amb un producte pràctic i modern.

Si busques un despertador amb ràdio, càrrega sense fils i un disseny compacte, aquesta és la teva millor opció. Lidl ha llançat un dispositiu multifuncional que farà que els teus matins siguin molt més còmodes. Aprofita l'oferta abans que s'esgoti.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis