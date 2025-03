Arriba la felicitat a la família d'Isak Andic: Judith, la filla, dona una gran notícia

Els fills d'Isak Andic, el fundador i expresident de Mango, continuen avançant amb els seus propis projectes empresarials. Judith Andic Raig, filla gran de l'empresari mort al desembre, va confirmar fa poc una notícia que ha sorprès molts. I és que, igual que els seus germans, Judith sembla voler seguir el camí del seu pare.

En aquest sentit, va llançar la firma d'inversió Pitaya Capital, seguint l'exemple de la seva germana Sarah, que va anunciar la creació de Kiwi Capital. Aquesta nova societat de Judith Andic va ser registrada el 19 de desembre, només cinc dies després de la tràgica mort del seu pare. Malgrat la proximitat del succés, fonts properes a la família asseguren que la creació de Pitaya Capital ja estava planificada amb antelació.

Pitaya Capital és una societat unipersonal, en la qual Judith Andic és l'única propietària i administradora. Segons Forbes, va ser constituïda amb un capital de 100.000 euros i té com a objectiu l'adquisició, subscripció, tinença, permuta i venda de valors mobiliaris. Així com accions i participacions.

Un projecte empresarial que apunta a l'èxit

Aquesta informació va ser publicada recentment al Butlletí Oficial del Registre Mercantil. La seu de l'empresa es troba al Passeig de Gràcia, número 65, de Barcelona. Concretament, al mateix edifici que alberga les oficines de Punta Na Holding, l'entitat que agrupa el patrimoni familiar, i de Punta Na, filial que gestiona els actius immobiliaris.

Aquesta localització també està associada a Mango, ja que Punta Na Holding posseeix el 95% de l'empresa a través de Mango MNG Holding. El 5% restant està en mans de Toni Ruiz, CEO de Mango, qui després de la mort d'Isak va assumir la presidència de la companyia. Pitaya Capital, creada per Judith Andic, comparteix tant el capital com l'objecte social amb Kiwi Capital, la societat patrimonial creada anteriorment per Sarah Andic.

Ambdues firmes tenen el mateix propòsit: gestionar inversions de manera independent. S'espera que, amb el temps, les filles d'Isak Andic gestionin la part del capital de Mango MNG Holding que heretaran del seu pare. Això els permetrà dur a terme un control més directe sobre les seves inversions.

Uns fills amb la mateixa mà empresarial que el seu pare

D'altra banda, Jonathan Andic, el fill gran d'Isak i vicepresident de Mango, ja compta amb la seva societat, Black Indigo. Encara que el seu capital inicial va ser de 3.100 euros, s'espera que aquesta xifra s'incrementi a 100.000 euros en un futur. Amb la creació d'aquestes noves societats patrimonials, els fills d'Isak Andic continuen la consolidació del llegat empresarial i familiar.

Sens dubte, tot això marcant un pas important en la gestió del seu patrimoni a llarg termini. Els fills de l'empresari han tingut durant anys un gran exemple. Llàstima que el fundador de Mango no pugui veure l'evolució professional dels seus progenitors