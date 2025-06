La darrera bogeria de Mercadona arriba per millorar els teus plans d’estiu: només 1 euro

Mercadona no deixa de sorprendre els seus clients amb novetats pensades per fer la vida més fàcil. En aquesta ocasió, la cadena ha llançat un producte que promet marcar la diferència aquest estiu. Amb una proposta fresca i diferent, Mercadona ho té tot per convertir-se en l'opció més popular

El nou llançament de Mercadona arriba per fer més còmodes aquests moments de relax que tant busquem. Aquesta vegada, han apostat per una cosa que ja està causant molt enrenou. Un producte innovador que farà que els teus plans siguin encara millors

Beguda llesta per gaudir: la proposta de Mercadona

Mercadona segueix innovant amb productes llestos per prendre, una tendència que s'està imposant a moltes cases. Després de sorprendre amb el mojito preparat, ara la cadena ha llançat un daiquiri que arriba per facilitar les tardes d'estiu. Aquest còctel, que no requereix preparació, només necessita ser refredat per ser gaudit

El daiquiri preparat té un gust de maduixa combinat amb rom. El seu format de 275 ml el fa ideal per consumir-lo de manera ràpida i sense complicacions. En aquest producte, la qualitat i la comoditat van de la mà

Amb un 5,5% d'alcohol, aquest daiquiri és perfecte per a qui busca una cosa refrescant i amb un toc alcohòlic moderat. No és tan fort com altres còctels, però té el necessari per gaudir d'un bon gust sense excessos. A més, es recomana servir-lo molt fred per gaudir al màxim de la seva frescor

Aquest producte es ven per 1,10 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica davant d'altres còctels llestos per prendre que es troben al mercat. Mercadona ha aconseguit un preu competitiu per a una beguda que, sens dubte, complirà amb les expectatives de molts

Per què és una opció interessant?

El daiquiri preparat és perfecte per a qui busca una cosa ràpida i saborosa, sense complicar-se. No cal barrejar ingredients ni disposar de molts utensilis per gaudir d'un bon còctel. Només amb obrir l'ampolleta i refredar-la, ja es té un daiquiri llest per consumir

Aquest producte té un gust força equilibrat, sense ser excessivament dolç ni massa fort. El toc afruitat de la maduixa el converteix en una beguda refrescant per a la calor, però sense perdre l'essència del rom. A més, el seu gust és suau, cosa que el fa apte per a molts gustos

Mercadona ha aconseguit oferir una beguda amb qualitat i preu en un sol producte. Per 1,10 euros, pots gaudir d'un còctel sense necessitat de comprar ampolles de licor o ingredients addicionals. És una opció assequible per a tots aquells que no volen complicar-se

La disponibilitat d'aquest producte a les botigues i a la web de Mercadona assegura que sempre sigui a l'abast dels consumidors. No cal preocupar-se per buscar a diferents botigues, ja que la seva distribució és àmplia i fàcil de trobar

