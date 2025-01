Aquest producte de Mercadona és ideal per deixar casa teva com una patena: només 1 euro

Després d'una celebració, els mantells solen ser testimonis de taques de vi, salses o greix. Mercadona té dos productes clau que s'han convertit en el secret per retornar la frescor als teus tèxtils sense complicacions. Amb el seu Dissol Taca i el seu Desgreixador, aquests aliats estan dissenyats per abordar fins i tot les taques més rebels i deixar els teus mantells com nous.

Dissol Taca: el primer pas contra taques difícils

Per a les taques de vi, xocolata o fruita, el Dissol Taca de Mercadona és la solució ideal. Aquest producte actua directament sobre les taques més visibles i persistents, permetent eliminar-les sense esforç. Només necessites polvoritzar-lo sobre la taca, deixar actuar durant cinc minuts, fregar lleugerament i després rentar el mantell a la rentadora.

Aquest producte, que ve en una ampolla de 750 ml i té un preu d'1,90 euros, està dissenyat per ser eficaç sense danyar teixits. És important tractar la taca com més aviat millor, ja que això augmenta les possibilitats d'eliminar-la completament. La rapidesa és clau perquè el producte funcioni de manera òptima.

El Dissol Taca és ideal no només per a mantells, sinó també per a peces de vestir i altres tèxtils. Abans d'aplicar-lo, es recomana provar en una zona discreta del teixit per evitar sorpreses desagradables. Això assegura que els colors i les fibres del tèxtil no es vegin afectats.

Per a taques complexes com les de salses o fruita, aquest producte ofereix resultats efectius, retornant la neteja i frescor als teus mantells favorits.

Desgreixador de Mercadona: un aliat contra el greix rebel

Les taques de greix poden semblar impossibles d'eliminar, però el Desgreixador de Mercadona està dissenyat específicament per a aquest tipus de desafiaments. Aquest producte, amb aroma a llimona i sense escuma, s'aplica directament sobre la taca. Després de fregar suaument, es recomana rentar immediatament el mantell a mà o a la rentadora.

Amb un preu d'1,45 euros i una presentació en ampolla de 750 ml, el Desgreixador és una opció accessible i eficaç per als teus mantells. La seva fórmula està pensada per eliminar fins i tot les taques d'oli o aliments grassos més complicats.

Igual que amb el Dissol Taca, és important actuar amb rapidesa i seguir les instruccions del fabricant. Abans d'utilitzar-lo, prova sempre en una zona no visible del tèxtil per assegurar-te que és adequat per al material.

El Desgreixador no només és efectiu, sinó també fàcil d'utilitzar, gràcies a la seva fórmula sense escuma que facilita l'aclarit i evita residus. La seva versatilitat el converteix en un imprescindible per a qualsevol llar.

Consells essencials per mantenir els teus mantells impecables

Si vols que els teus mantells durin més i sempre estiguin en perfecte estat, és fonamental actuar ràpid davant qualsevol taca. Identifica el tipus de taca i utilitza el producte adequat per tractar-la, ja sigui el Dissol Taca o el Desgreixador de Mercadona.

Evita planxar tèxtils amb taques, ja que això podria fixar-les més. En lloc d'això, segueix les instruccions de cura del fabricant i assegura't que les teles estiguin completament netes abans de planxar.

Absorbeix sempre l'excés de líquids o sòlids amb un drap net abans d'aplicar qualsevol producte. I recorda: no freguis en excés, ja que això pot estendre la taca o danyar el teixit. Amb aquests consells i els productes de Mercadona, mantenir els teus mantells impecables després de qualsevol celebració mai havia estat tan senzill.

