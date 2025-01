Adeu als estalvis: els 9 productes del supermercat que pugen de preu des d'avui mateix

Des d'aquest any, les famílies que omplen el rebost hauran d'ajustar encara més la butxaca. Després de 18 meses d'alleujaments fiscals, els aliments bàsics tornen als tipus d'IVA originals. Aquesta norma, que busca estabilitzar els comptes públics, no ha agradat a tothom.

Amb l'inici de 2025, el panorama als supermercats espanyols canvia. Productes essencials que abans gaudien d'un IVA reduït o exempt recuperen les seves taxes prèvies. Com afecta això a la teva compra diària?

Els aliments que tornen a l'IVA original

El pa, la llet, les fruites, les verdures i altres productes bàsics que fins ara tenien un IVA del 0% o del 2% tornen al 4% aquest any. Aquest canvi inclou productes com farines, hortalisses, llegums, cereals, formatges i ous. A més, la pasta i els olis comestibles no derivats d'oliva pugen al 10%, deixant enrere el temporal 7,5% que es va aplicar l'any passat.

L'únic que continua mantenint el seu tipus superreduït del 4% és l'oli d'oliva. Després d’un 2024 marcat per l’encariment per la sequera i problemes de producció, el Govern va protegir el seu consum. Aquest ajust busca evitar que aquest producte essencial en la dieta mediterrània es converteixi en un luxe per a molts.

En total, són onze productes que tornen a les seves taxes habituals. Un canvi que podria implicar una despesa addicional d'entre 120 i 150 euros anuals per llar, segons estima l'OCU. Una xifra que, encara que moderada, pot suposar un desafiament per a les persones amb pressupostos més ajustats.

Més IVA, menys estalvi

La decisió d'eliminar les rebaixes fiscals arriba quan la inflació sembla haver donat un respir, tancant el 2024 amb una mitjana per sota del 3%. No obstant això, la pujada de preus continua sent un repte per a les llars, especialment per a les més vulnerables.

Des del sector agroalimentari, celebren que l'oli d'oliva es mantingui en el tipus superreduït. Consideren que aquesta mesura ajuda a compensar l'impacte d'un 2024 complicat pels alts costos de producció. Però les crítiques no falten, associacions de consumidors apunten que aquesta pujada pot agreujar les dificultats econòmiques de moltes llars.

Amb aquesta mesura, Espanya torna a la "normalitat fiscal". El temps dirà si les famílies aconsegueixen adaptar-se a aquests ajustos o si els hàbits de consum canviaran dràsticament en els pròxims mesos. Especialment en un context econòmic on cada euro compta i els productes bàsics representen una part important de la despesa familiar.