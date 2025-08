Aquest divendres arriba a Lidl l'eina que deixa KO Ikea: els manetes l'adoren

Lidl s'ha tret de la màniga un article que no entén d'eines, però que acabarà dins de totes. No té un nom rimbombant ni fa pinta d'artefacte futurista. Però quan faci falta, tothom sabrà on és.

Hi ha coses que Lidl llança sense fer soroll, però que acaben sent la joia dels manetes de sofà. Aquest divendres toca un d'aquests productes que solucionen més que no pas compliquen. Tan senzill que és impossible no voler-lo a prop.

Ideal per a qui no necessita més que cargolar sense complicacions

L'últim llançament de Lidl no pretén ser l'eina més potent, sinó la més pràctica. És una cargoladora recarregable que funciona amb bateria de 4 V i cap en qualsevol calaix. El seu disseny compacte la converteix en l'aliada perfecta per muntar mobles o fer arranjaments ràpids sense esforç.

Aquest model arriba amb un joc de 15 broques d'acer cromat, així que ve llesta per utilitzar només treure-la de la caixa. A més, inclou llum LED integrada, perfecta per treballar en racons foscos o de difícil accés. Un altre detall important és que porta un indicador LED que avisa sobre la càrrega i la direcció del gir.

Lidl sap que la comoditat és clau, per això aquesta cargoladora es recarrega mitjançant USB-C, el mateix cable que utilitzes per al mòbil o la tauleta. Això permet tenir-la sempre a punt sense dependre de carregadors específics ni bateries extra. I com que té agafador suau antilliscant, manejar-la resulta senzill fins i tot si no estàs acostumat a aquest tipus d'eines.

Tot i la seva mida, té dues marxes i un parell màxim de 10 Nm, més que suficient per als treballs de casa. Les tasques més lleugeres compten amb ajustos de 2,58 Nm i 1,91 Nm segons la duresa del material. Així, pots muntar un prestatge o ajustar frontisses sense que l'eina perdi precisió.

Lidl aposta per eines petites, però funcionals

Aquesta cargoladora recarregable no busca competir amb models professionals, però compleix amb el que l'usuari domèstic necessita. Qui fa petites reparacions, sabrà valorar la rapidesa i facilitat amb què treballa. A més, pesa només 375 grams, així que no fatiga el canell després de diversos minuts d'ús.

La clau de Lidl és oferir eines versàtils que solucionen les tasques quotidianes sense necessitat de gastar-se 50 euros o més. En aquest cas, la compatibilitat amb accessoris PARKSIDE amplia les seves possibilitats. Si ja tens altres dispositius de la gamma, pots aprofitar peces intercanviables i estalviar en futures compres.

Amb un preu de 9,99 euros, pocs productes al mercat ofereixen tanta practicitat. Els indicadors LED són un detall que no sempre és en models d'aquest rang, i permeten veure a l'instant si queda bateria. A més, la il·luminació frontal integrada fa que no necessitis utilitzar llanterna per cargolar en zones menys accessibles.

Lidl ha apostat per llançar aquesta eina com una solució d'entrada per a qui vol començar a omplir la seva caixa de bricolatge. No ocupa espai, es recarrega fàcil i compleix amb les tasques per a les quals va ser pensada. Perfecta per a qui busca una eina bàsica, sense renunciar a prestacions útils a l'hora de treballar.

